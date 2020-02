Guardavidas de San José advierten por víboras venenosas en sus costas

La Agrupación de Guardavidas de San José emitió un comunicado alertando por la presencia de víboras venenosas en las costas de dicho de departamento.

Dicha agrupación publicó también un instructivo respecto a qué hacer a la hora de recibir una mordedura de estos ofidios venenosos.

Basado en el libro "Ofidismo en Uruguay. Especies peligrosas y características del accidente ofídico", allí se explica que en caso de haber sido mordido, y pese a que son las reacciones más comunes, se recomienda no aplicarse torniquetes, ni hielo, ni sustancias como queroseno o barro ni administrarse suero.



"Los torniquetes lo único que hacen es concentrar el veneno en una zona. A veces, ocurre que si la mordedura fue sobre el antebrazo, y se coloca esa prenda para evitar que se propague a lo largo del cuerpo, no quede otra opción que amputarlo", explica el comunicado.



Respecto al uso de suero, se detalla que no ejerce un efecto terapéutico ya que el veneno inoculado accede al torrente sanguíneo.



¿Qué se recomienda hacer en caso de mordedura? Retirar el calzado, prendas u objetos que compriman la zona y lavar con agua y jabón de ser posible, mantener la zona de la mordedura en posición de descanso, dar de beber agua y trasladarlo a un centro asistencial próximo.



Como forma de prevención y para quienes caminan por esa zona, se recomienda utilizar botas altas que cubran los tobillos y piernas, pantalones de lona y guantes de cuero grueso. También se recomienda evitar provocar al animal y no introducir la mano sin protección en cuevas, nidos de aves, huecos de árboles o bajo piedras.

Recomendaciones del MSP

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP) también publicó una serie de recomendaciones en caso de mordedura de ofidio en el siguiente comunicado:



¿Qué hacer en caso de mordedura?



- Retirá calzado, prendas u otros objetos (pulseras, anillos) que compriman la zona.



- Tranquilizá al paciente diciéndole que existe suero antiofídico y que en Uruguay las distancias permiten aplicarlo a tiempo.



- De ser posible, lavá la zona con agua y jabón.



- Mantené la zona de la mordedura en posición de descanso.



- En caso de que la persona accidentada lo requiera, puede beber agua (no otra cosa).



- Trasladala inmediatamente al centro asistencial más próximo.



¿Qué NO hacer en caso de mordeduras?



- NO realizar aplicaciones sobre la herida (queroseno, barro, alcohol, etc).



- NO realizar incisión, succión o cauterización en el punto de inoculación.



- NO realizar torniquetes o ligaduras de la zona afectada.



- NO colocar hielo local.



¿Cómo prevenirla?



- Evitá atravesar áreas riesgosas o poco conocidas (bañados, esteros, chircales, serranías, pedregales, arrozales, cañaverales).



- Evitá introducir la mano en cuevas, nidos de aves, debajo de piedras y en huecos de árboles.



- No duermas en el suelo en zonas de riesgo.



- Colocá las carpas en sitios altos, secos y limpios.



- Utilizá botas altas que cubran tobillo y pierna.



- Si ves una serpiente, no te acerques, evitá los movimientos bruscos, no intentes agarrarla aunque parezca estar muerta.



- Mantené el pasto corto alrededor de tu casa, libre de malezas y de la leña apilada.



- Evitá acumulación de basura y exterminá los roedores (principal alimento de los ofidios) en vivienda y galpones.



Por urgencias:



Centro Información y asesoramiento toxicológico (CIAT).

(Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, UdelaR). Teléfono: 1722.