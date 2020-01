Guardavidas reclamaron en IMM y Di Candia les hizo una propuesta que van a analizar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los guardavidas se reunieron este jueves sobre el mediodía para reclamar por el conflicto que mantienen con la Intendencia de Montevideo (IMM). Primero protestaron en la explanada de la comuna y luego fueron al segundo piso, donde el intendente Christian Di Candia les hizo una propuesta para llegar a una solución a la problemática que pone en riesgo la atención en las playas.

"Hoy tuvimos una reunión con Di Candia. Hizo una propuesta, por lo menos una apertura, de acercarse a solucionar el conflicto de la regularización salarial que estamos pidiendo y nos corresponde. Lo cobra el resto de la división de descentralización menos los profesores de Educación Física, los guardavidas y la gente de operativa de la secretaría", contó Adrián Blanco, del Comité de Base de guardavidas.

"La propuesta es estudiar la situación como un compromiso a solucionarlo, pero no ahora si no en la administración que viene (...) De tarde tenemos una asamblea, vamos a analizar", añadió.

#Ahora 🔴 Guardavidas protestan en el segundo piso de la @montevideoim. Se declaran "en conflicto" y señalan como responsables a Brenta, Di Candia, Leite y a Buriani.



Más información en minutos en 📲 https://t.co/BuQAXlDmo3 pic.twitter.com/pLddhYVWjj — EL PAÍS (@elpaisuy) January 23, 2020

Gualberto Ladra, también del Comité de Base, explicó: "Nosotros consideramos que tiene que ser en esta administración, porque son los mismos actores políticos que generaron este problema (...) Esto es algo que se nos adeuda, no es un aumento salarial".



"Lamentablemente tuvimos que llegar al punto de un conflicto para que lo arreglen en seis minutos. Lo positivo de esto es que el intendente acaba de abrir un ámbito de negociación y hay que reconocérselo", agregó.

Durante la protesta en la explanada de la IMM, los guardavidas repartieron una serie de panfletos dirigidos a los usuarios que utilizan las playas de la capital.

El comunicado dice lo siguiente:

Estamos en conflicto...



- Por falta de personal para cubrir todos los puestos y brindarles la seguridad que ustedes merecen.



- Porque no tenemos baños para utilizar y lamentablemente nuestras necesidades las tenemos que realizar en una caja dentro de nuestro puesto de vigilancia.



- Porque no tenemos la ropa adecuada con protección UV, porque no tenemos protectores solares, ya que los que nos entregaron están vencidos.



- Porque hace más de tres años que no son tomadas en cuenta nuestras reivindicaciones con respecto al lugar al que dependemos y el salario que debemos tener al igual que el resto de los compañeros que trabajan en los municipios y centro comunales.



Los guardavidas intentamos evitar el conflicto, y por eso llegamos hasta el mes de enero sin tomar ni una sola medida, es hora que la administración le dé respuesta a las reivindicaciones pendientes de los trabajadores