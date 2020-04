Grupo de uruguayos en Perú pide ayuda al gobierno para volver al país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay 367 uruguayos varados en 38 países. Solo en Perú son 39, según informaron fuentes de Cancillería. Uno de ellos es Santiago, que en este momento se encuentra en la selva amazónica.

El uruguayo llegó al país el 10 de marzo y viajó para realizar una actividad que duró hasta el 17 o 18 del mismo mes, de acuerdo a lo que relató a El País. Allí no contaba con acceso a internet. Fue recién el 24 cuando viajó a la ciudad Pucallpa, en la parte centro-oriental del Perú, que se enteró de la crisis sanitaria por el COVID-19, y se contactó con el consulado uruguayo.



Hasta ayer eran 2.921 los uruguayos repatriados desde distintos países por los operativos que llevó adelante Cancillería, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, en conferencia de prensa.



Santiago está con dos uruguayos más. Querían ir a Lima por si salía un vuelo desde allí. Desde el consulado les explicaron que les podían dar un permiso para trasladarse —en Perú hay toque de queda y sin este documento no se podría realizar ese viaje—. No obstante, les explicaron que no les brindaban los recursos para viajar ni les podían "asegurar que lleguen".



Sobre su situación comentó que están en una casa prestada porque, de lo contrario, vivirían "en la calle".



Otro uruguayo en la misma situación es Diego. Llegó al país sudamericano el 2 de marzo con el fin de viajar. No obstante, sucedió algo que no estaba en sus planes iniciales: 14 días después comenzó la cuarentena en Perú por el COVID-19.



Diego se contactó con el consulado el 2 de abril y lo "anotaron en un vuelo humanitario". Explicó que no realizó el trámite antes por "problemas de internet".



En cuanto a la respuesta del consulado, dijo que fue "justa y necesaria" y que no contaron con "ningún tipo de colaboración".



En diálogo con El País comentó que está en contacto con otros uruguayos que quieren volver. Según relató, son un grupo de 50 personas. Además, dijo que sabe de otras 20 personas que están en contacto con el consulado.



No todas las personas que quieren regresar se encuentran en Lima, contó Diego. Según fuentes de Cancillería, en la capital solo hay 19. "El resto tienen muchas dificultades para hacer traslados internos debido a las restricciones imperantes", agregaron. "Estamos trabajando en todos los frentes haciendo lo humanamente posible para que todos los que todavía están varados, que hasta ayer eran 367, puedan volver a casa", sostuvieron en referencia al total de uruguayos en esta situación a nivel mundial.



Cancillería ya trajo uruguayos desde Perú mediante dos vuelos el 22 de marzo. Uno fue el Hércules C130 de la Fuerza Aérea Uruguaya que partió desde Lima y el otro de la empresa Amaszonas que trajo personas desde Cusco.



Ayer jueves el gobierno peruano extendió la cuarentena hasta el 10 de mayo ya que la curva de contagios sigue en crecimiento. Cuanto más la aplazan, "menos son las probabilidades para volver", agregó Diego.