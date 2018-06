La granizada dañó el 75% de las plantaciones en los invernáculos

Representantes de las siete gremiales de productores hortícolas de Salto estiman que de las 400 hectáreas de áreas cubiertas de plantaciones, unas 300 resultaron afectadas por la granizada que cayó el pasado lunes. Tanto la reparación de los invernáculos como el recambio total de sus techos serían tardíos para prevenir los cultivos de las heladas meteorológicas.

"En un metro cuadrado la granizada dejó entre 30 a 40 perforaciones de un amplio tamaño", dijo a El País Ítalo Tenca, representante local ante la Junta Nacional de la Granja.

Aquiles Mainardi, presidente del Movimiento Hortícola, señaló que los productores no saben aún cómo proteger sus plantaciones de tomate, morrón, zapallitos, berenjena, chaucha y frutilla, la mayoría en plena producción.

"Emparchar es imposible ante la magnitud del daño por metro cuadrado, y si colocamos un nailon por encima del que está abaratamos costos, pero la contra es que le quitamos luz a la planta en esta época que es escasa", precisó.

El productor agregó que los perjuicios adquieren una dimensión mucho mayor que lo sucedido en octubre de 2017, porque ahora el frío ya está instalado. "Hoy corre riesgo la producción, es una situación sumamente compleja en donde los plazos se acortan", advirtió.

Asimismo indicó que el factible recambio inmediato de los techos destrozados no será sencillo por escasez de tapajuntas y mano de obra especializada.

La lista 71 del Partido Nacional comunicó ayer que solicitará, entre otras cosas, la declaración de emergencia departamental.

Daños calculados.

Fuentes del sector hortofrutícola señalaron a El País que la reparación de los invernáculos por las tormentas menos severas del año pasado costaron cinco millones de dólares. Según Ítalo Tenca, las pérdidas de las coberturas de las plantaciones sufridas ahora demandarán unos $ 50.000 por cada 1.000 metros cuadrados

Por otro lado, comienza a especularse con un aumento de frutas y verduras debido a la precipitación de bolas de granizo de un tamaño más grande que un huevo de gallina.

El ingeniero agrónomo Pablo Pacheco, coordinador de la Unidad de Información del Mercado Modelo, dijo anoche que se dará un impacto en los precios porque la próxima tanda de frutas y verduras será menor. Pero agregó que no es posible todavía hablar de cuáles serán los precios al alza ni si se sostendrán en todo el invierno.

Tres técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca arribaron ayer para comenzar el relevamiento caso por caso en los predios damnificados en el área hortofrutícola y en especial en la del citrus, ya que hay chacras del sur de la ciudad que fueron castigadas en momentos de la cosecha.

Piden un sistema de radiosondeo y radares

Después de que el intendente de Salto Andrés Lima cuestionara la falta de previsiones oficiales acerca de la granizada, lluvias y vientos que azotaron a Salto en la mañana del lunes, la presidente del Instituto Uruguayo de Meteorología, Madeleine Renom, dijo que no se tiene "la capacidad para determinar claramente dónde y cuándo va a caer el granizo, que forma parte del sistema que es la tormenta".



En declaraciones a radio El Espectador agregó que una propuesta para acceder a esa tecnología y la formación de técnicos se presentó al Ejecutivo. Costaría 12 millones de euros, pero todavía el Inumet no tuvo respuesta del Gobierno nacional.



"Con el instrumental que se cuenta y el método de observación de la atmósfera que se realiza no es posible hacer un pronóstico fino porque se tienen mediciones en superficie mediante la red de estaciones meteorológicas y la red pluviométrica y acceso a imágenes satelitales, pero no se posee tecnología para ver el corte vertical en la atmósfera", es decir un sistema de radiosondeo y radares meteorológicos.



Renom sostuvo que el Inumet envía sus pronósticos al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae ) y es a este que le corresponde la comunicación a los Comités de Emergencias departamentales de las intendencias.



Renom afirmó que va a solicitar una reunión con el Congreso de Intendentes para afinar mejor los conceptos y dar a conocer cuál es la capacidad del Inumet para prever ciertos fenómenos atmosféricos.



Se espera que sea posible así adaptar los protocolos de acción a las previsiones y alertas del Inumet, porque hay cosas que pueden pronosticarse dos días antes y otras que solo se confirman con pocas horas de anticipación.