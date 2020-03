Se grabó insultando a los gauchos y tuvo que pedir disculpas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Sarubbi está arrepentido y pide que lo perdonen. El domingo se hizo famoso. Iba en una camioneta y se cruzó con la caballada que recorrió las calles de Montevideo para acompañar al presidente Luis Lacalle Pou. Le pidió a su hija que lo filmara.

En pocos segundos agotó su enciclopedia de insultos. “Gauchos traidores, van a trabajar 20 horas, mamaderas del Cuquito” y otra serie de improperios. Después asumió su verdadera condición política: “Comunista y a mucha honra, vamo’ arriba Cuba, viva la revolución”.



Sarubbi envió el video a una persona de su entorno familiar, proveniente del interior y votante del Partido Nacional, quien se sintió ofendida y lo subió a las redes sociales. Cuando quiso reaccionar ya era tarde. El efecto multiplicador de las redes sociales había hecho lo suyo y ya perdió el control del video. De inmediato se produjo una reacción generalizada de rechazo a sus dichos.



Pocas horas después apareció un video anónimo que incluía todos los datos sobre su vida: una fotografía de su vehículo donde se podía ver la matrícula, capturas de pantalla de sus cuentas en las redes, el número telefónico, su dirección comercial y familiar y otros datos personales.



Su teléfono comenzó a sonar y no paró. Estima que recibió unos 500 llamados, muchos de ellos con amenazas de muerte o de golpizas y agresiones de distinto tipo. Radicó una denuncia en la seccional primera de Montevideo. Declaró sentir miedo.

Vendedor

Sarubbi vende libros y discos de vinilo en la feria. Ha tenido épocas buenas y de las otras. “Tuve un local y no aguanté los impuestos, ahora hago feria en Tristán Narvaja”, contó ayer a El País. Demoró en atender el teléfono, lo hizo con miedo. Al saber que no era un insulto lo que venía del otro lado, sintió alivio y lo agradeció.



“Lo que hice es inadmisible, los insultos no tienen lugar. Me exacerbé, no sé lo que me pasó. Fue un momento. Le pedí a mi hija que me filmara para hacerme el vivo. Estoy arrepentido pero ya no tengo vuelta atrás”, afirmó.

Ayuda

El hombre encontró en las redes sociales un aliado insospechado que lo ayudó a alcanzar una salida. Se trata de un personaje llamado “El Pata Rajada”, un pequeño empresario rural que habla en Facebook al pie de su máquina retroexcavadora. Se trata de un exfrenteamplista que se hizo famoso por filmar el entierro de la bandera del ahora partido de oposición.



Cuenta con varios miles de seguidores, la mayor parte de ellos apoyó al nuevo presidente. “El Pata Rajada” le propuso a Sarubbi que hiciera una disculpa en un video que él luego “viralizaría”. El empresario rural cumplió y publicó el video.



“Pese a que estamos en las antípodas, me dio una gran mano. Me dijo que hiciera un video que se viralizó con la disculpa”, contó Sarubbi. “Algunos están llamando para aceptar las disculpas y otros para seguir amenazando”.



Hasta la televisión se interesó por su caso y lo invitó a participar en varios programas. “Yo quiero que esto se diluya, estoy arruinado. Nadie se anima a salir de mi casa”, dijo el comerciante. “Me llaman violento e intransigente, pero yo no soy violento, no sé lo que me pasó ese día, me están amenazando de muerte. Yo no amenacé a nadie, grité ‘gaucho traidor’ y esas cosas que grita la gente de izquierda”, sostuvo Sarubbi.