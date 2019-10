GDA premió lo mejor del trabajo periodístico de América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Grupo de Diarios América (GDA) celebró el miércoles 9 de octubre la octava entrega de los Premios de Periodismo GDA 2019 en la ciudad de Miami. Este año cinco medios de los once que forman parte del GDA se llevaron los principales premios y algunas menciones honoríficas por la excelencia del trabajo periodístico publicado el año pasado, en cuatro categorías rotativas que componen este certamen.

Los trabajos premiados levantaron su voz ante situaciones relevantes que afectan a sus respectivos países, como la corrupción, la criminalidad, el femicidio, la difamación, la falta de fiscalización o el narcotráfico; pero también exaltaron la pasión y orgullo de un país por el deporte. Cada uno de estos reportajes fue evaluado por criterios de calidad, relevancia o rigurosidad, pero sobre todo por originalidad e innovación.



“Es muy emocionante confirmar que este año hay trabajos que reconocemos por el ‘periodismo de causas’ en el que también estamos involucrados en estas casas editoriales. Cada vez se hace más difícil seleccionar los trabajos, por la excelencia que presentan, por los formatos innovadores que estamos creando, por esa serie de iniciativas que están engrandeciendo este oficio en momentos realmente turbulentos”, dijo Ernesto Cortés, editor jefe y coordinador GDA en El Tiempo de Colombia, maestro de ceremonias de la premiación. “Los galardones que vamos a entregar son testimonio y prueba de ese esfuerzo periodístico que estamos haciendo”, añadió Cortés.



La ceremonia transcurrió con la entrega en cuatro categorías, siendo la primera ‘Reportaje noticioso de investigación’, que ganó La Nación de Argentina, con ‘Los cuadernos de la corrupción’. En la segunda, “Propuesta editorial innovadora’, triunfó El Comercio de Perú por el trabajo ‘Campaña #NoTePases’. El tercer premio en el renglón de ‘Periodismo deportivo’ lo consiguió O Globo de Brasil, por la ‘Cobertura da Copa do Mundo de Futebol Russia 2018’, siendo la primera vez que se entrega un premio en este rubro. En la última categoría, ‘Periodismo móvil’, se destacó al equipo de El Tiempo de Colombia con el trabajo ‘Nunca más Escobar’.



Asimismo, O Globo de Brasil ganó una mención honorífica en la primera categoría, con el trabajo ‘Fake news: Rastros de ódio e a industria da mentira’. Igualmente, se otorgó una mención de honor en la ‘Propuesta editorial innovadora’ preparada por El País de Uruguay y su trabajo ‘Muertas no sueñan'.

Corrupción documentada en cuadernos.

"Los cuadernos de la corrupción", de La Nación de Argentina, fue un trabajo investigativo realizado por el periodista Diego Cabot, con el apoyo inicial de Candela Ini y Santiago Nasra. Cabot tuvo un encuentro en el hogar de una de sus fuentes, en el que recibió ocho cuadernos creados por un chofer de Roberto Baratta, uno de los funcionarios más importantes del ex ministerio de Planificación Federal, que dirigió Julio De Vido, el funcionario más relevante en los 12 años de gobiernos kirchneristas.



La investigación dejó al descubierto que esos cuadernos contenían un registro detallado de cada uno de los recorridos de auto que realizó durante 10 años Baratta y otros funcionarios para recolectar el dinero de retornos o coimas de grandes compañías de la Argentina a las que se le había adjudicado un contrato de Obra Pública.



“Para nosotros es fundamental, más allá de publicar, que el trabajo se reconozca, que lo reconozcan nuestros colegas, así que para nosotros es un enorme orgullo estar acá frente al GDA. En Argentina nos toca convivir con palmadas y cachetazos, así que las palmadas de ustedes, nuestros colegas de América Latina, siempre nos vienen muy bien”, destacó Diego Cabot al recibir el premio junto a su colega Candela Ini.



En la misma categoría, se exaltó el trabajo de los periodistas Gabriel Cariello, Marco Grillo y Thiago Prado con una mención honorífica por su trabajo ‘Fake news: Rastros de ódio e a indústria da mentira’, de O Globo de Brasil. Este reportaje investigativo le siguió el rastro a una serie de noticias falsas que se publicaron en torno al asesinato de Marielle Franco, concejal por la ciudad de Río de Janeiro, en marzo de 2018. Esta violenta muerte causó conmoción y una ola de interacciones por las redes sociales con noticias libelosas. Se estableció que fue un “caso grosero de fake news” por lo que O Globo designó a un equipo para investigar el origen del post y cómo se diseminó.



“El periodismo nunca fue tan importante, por eso, gracias a todos por este reconocimiento”, comentó Alan Gripp, director de la redacción de O Globo, al recibir el galardón en nombre de su equipo de trabajo. “Es increíble compartir nuestras experiencias con ustedes, es realmente inspirador”, añadió.

Innovación en el periodismo.

Luego, Cortés procedió con el anuncio del premio en la categoría Propuesta editorial innovadora al equipo de El Comercio de Perú, gestor del trabajo de periodismo con causa, ‘Campaña #NoTePases’. El premio lo recibió Juan Aurelio Arévalo, jefe de contenido y editor de informes especiales de este diario.



Esta iniciativa periodística surgió ante la grave situación que se enfrentan los conductores y peatones de las carreteras de Lima, la capital del país, y la falta de coordinación, regulación o fiscalización del gobierno para atender el caos en las calles de esa ciudad. Las estadísticas apuntan a que cada año mueren 3.000 personas en accidentes viales.



Pero a su vez, #NoTePases, se creó para denunciar a los principales infractores de las leyes de tránsito y empujar a las autoridades del país a tomar acción de una vez por todas para solucionar un problema que deja tanta desgracia. Se lanzó como un proyecto de tres meses, pero ya cumplió un año.



“Como editor de la campaña ‘No te pases’, debo decir que ustedes se pasaron”, comentó animado Arévalo a los miembros del GDA al recibir el galardón. “Estamos muy agradecidos por este reconocimiento a un gran trabajo en equipo en El Comercio. Un equipo que en un año de trabajo ha elaborado 327 notas y 77 videos propios, entre ellos dos documentales, sobre el tema del tránsito y el transporte en Lima, pero lo más importante es que hemos logrado conectar con el público, con nuestros lectores y hemos demostrado que con el periodismo se pueden generar cambios y cambios para bien en la sociedad”, resalto Arévalo.

Le dan nombre a las víctimas de femicidio.

También en la segunda división, los periodistas Soledad Gago y Mateo Vázquez, de El País de Uruguay, se alzaron con una mención de honor por el reportaje ‘Muertas no sueñan’, una propuesta editorial que denunció la crisis de violencia de género que vive su país.



Según se explicó, para llevarlo a cabo se realizó una convocatoria en su redacción a la que se sumó más de la mitad de la plantilla de periodistas. Acorde con datos presentados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad de ese país, en Uruguay hay una denuncia por violencia de género cada 14 minutos.



El premio lo recibió Martín Aguirre, director de El País de Uruguay en representación de su equipo de trabajo. Además de agradecer tal distinción resaltó que el trabajo bajo el título ‘Muertas no sueñan’ continúa.



“Lo malo es que seguimos actualizando la noticia porque todos los días tenemos un nuevo caso de estos, cuando pensamos que en Uruguay era un problema que no nos afectaba tanto. Creo que con este trabajo aportamos algo para tratar de que la sociedad tome conciencia y cambie estas actitudes que ya no son aceptadas”, comentó Aguirre.

El orgullo de un país por el deporte.

La premiación continuó con la entrega al premio Periodismo deportivo, que recayó en manos del equipo de deportes, infografía y datos de O Globo, supervisado por el editor de deportes, Márvio dos Anjos, por el trabajo ‘Cobertura da Copa do Mundo de Futebol Russia 2018’.



Esta cobertura se dividió en varias partes, algunas de ellas convertidas en éxitos virales, como "Copa, Cabello y Bigote", una retrospectiva simpática de los principales peinados de la historia mundialista. El reportaje completo es una radiografía de todo lo que ocurrió durante la FIFA 2018, dentro y fuera del estadio, con más de 10 enlaces en la web.



“Nosotros los periodistas deportivos sabemos un poco de alegría, sabemos un poco de cultura, tenemos un poco de curiosidad cuando vamos a países que no conocemos por ocasiones de mundiales y traemos a las personas, cada cuatro años, un marco de sus vidas. Le dedico este premio a todos los editores de deportes que no han visto un premio como este, porque es el primero que el GDA da al periodismo deportivo. Me lo llevo con mucho orgullo”, celebró Dos Anjos.

Voz de las víctimas, por favor

A punto de culminar la noche, se entregó el premio de la cuarta categoría, Periodismo móvil, otorgado al equipo multidisciplinario de El Tiempo de Colombia, con el reportaje ‘Nunca más Escobar’.



La misión de este trabajo fue recuperar la voz de las víctimas y mostrar los esfuerzos que hace el país, pero en especial Medellín, la ciudad catalogada como la ‘capital’ desde la que Escobar armó su imperio del narcotráfico. Como novedad en este tipo de reportaje, el proyecto incluyó una versión en inglés, dirigido a las personas del exterior que idealizan la imagen del capo, también conocido como ‘El patrón del mal’.



El proyecto se concibió, en materia de diseño y presentación de las historias, desde las plataformas digitales, especialmente la de los teléfonos móviles.



“Lo que pretendió este trabajo de alguna manera fue juntar esas nuevas formas de contar historias, proyectarlas a nuevas generaciones, a nuevos públicos a los que no llegábamos antes, por eso el formato es vertical. Este trabajo es una manera de Colombia decir no queremos que nos sigan conociendo por lo que proyectó Pablo Escobar sino por lo que está haciendo el país para salir adelante para lograr la paz”, destacó al recibir el premio Jhon Jairo Torres, editor de mesa central de El Tiempo de Colombia.

Premio a la trayectoria

Esa misma noche, se entregó por primera vez un premio especial por trayectoria, otorgado al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del consejo de administración de El Universal de México, que el 23 de octubre cumple cincuenta años al frente a ese diario. El galardón lo recibió David Aponte, director editorial del periódico, de manos del presidente de GDA, Juan Guillermo Amaya, también gerente general de El Tiempo de Colombia.



“Agradezco en nombre del licenciado la distinción de nuestros socios, colegas y compañeros periodistas de GDA, un foro esencial donde compartimos experiencias editoriales y empresariales”, dijo Aponte en nombre de su equipo.



El jurado de este año estuvo compuesto por: María Arce, subdirectora Digital de GFR Media de Puerto Rico; Flavia Barbosa, editora ejecutiva de O Globo de Brasil; Martín Aguirre, director periodístico de El País de Uruguay; Jaime Bedoya, editor central y coordinador GDA en El Comercio de Perú; Patricio Bernabé, coeditor de Opinión y coordinador GDA en La Nación de Argentina; por el Dr. Alejandro Alvarado, director del Programa de Maestría de Periodismo en español de la Universidad Internacional de Florida (FIU por su siglas en inglés) y el profesor de periodismo Juan Jesús González, también de FIU; e Igor Galo, director de Comunicaciones para América Latina del Instituto Empresa Business School de España.