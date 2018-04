Ganó el título y como no había himno, ella lo cantó

Alfonsina Maldonado suma un hito más a su historia de superación: el fin de semana se quedó con el primer lugar del concurso internacional de Para-Adiestramiento 3 que se desarrolló en Praga. Los organizadores de la competencia no tenían el himno uruguayo y la amazona se animó a cantarlo.

La floridense (33) se mostró feliz por haber conseguido un título inédito en la historia del deporte ecuestre en Uruguay. "Esta es la primera vez que gano después de 12 años de estar en Europa, luchando por mi sueño, tratando de representar al país lo mejor posible", contó a El País desde su ciudad natal.

La competencia duró tres días y la uruguaya siempre salió primera. El sábado, luego de la competencia, se desarrolló el protocolo típico de una premiación. Maldonado, que lucía la bandera uruguaya en los hombros, esperaba que empezara a sonar la melodía del Himno Nacional. Pero la música nunca se escuchó. "Una chica me dijo: Te van a dar el micrófono. Pensé: ¿Qué hago? Lo agarro y canto el himno", relató. A capella, entonó las primeras estrofas. Ante la emoción y los nervios que tenía, confundió algunas palabras y no lo pudo terminar. De todas formas, los presentes la aplaudieron y Alfonsina no ocultó su emoción.

Luego de la premiación, los organizadores pidieron disculpas. Al día siguiente, con una nueva conquista en la tercera prueba, Alfonsina lo cantó con la música de fondo.

Entrenamiento.

Alfonsina vive en Italia y gracias a la fundación World Soul que patrocina su emprendimiento, puede estar compitiendo contra los mejores del mundo.

En el último mes, ha comenzado un circuito internacional que concluirá en septiembre con el Mundial de Ecuestres 2018 a realizarse en Estados Unidos.

Para perfeccionarse, cuenta con un entrenador personal que trabaja su flexibilidad física. Al perder su mano izquierda, los músculos y articulaciones de ese sector están más rígidos. "Trabajamos en base a eso para poder estar bastante equilibrada en las dos partes de mi cuerpo y que el caballo no sienta más presión del lado derecho. Son detalles importantes", indicó.

También posee un equipo de psicólogos con los que trabajan en la parte mental.

Respecto a los caballos, además de los cuidados sanitarios, contó que suelen sacarlos del área entrenamiento habitual para que se acostumbren a otros escenarios. "De esta forma, a la hora de competir, ellos lo ven (como terrenos) muy naturales", agregó.

Superación.

Cuando tenía seis meses, el 1° de mayo de 1985, la vida de Alfonsina cambió para siempre: se incendió la habitación en donde dormía mientras su familia cenaba con amigos en Florida. Como no había electricidad, su madre dejó encendida una vela cerca de su cuna, que cayó al suelo e incendio toda su habitación. Segundos más tarde, oyeron su llanto y fueron a buscarla. Alfonsina perdió su mano izquierda y estuvo 32 días en coma. Cuenta que hubo momentos que pensaron que no había esperanza de que lograra sobrevivir. Se salvó y pasó por una larga rehabilitación.

Entre la fisioterapia, la atención psicológica y una vida dedicada a recuperarse de lo que le había pasado, encontró en los caballos su gran escape.

Ya desde niña les decía a los doctores que pretendía ser una amazona que representaría al país en torneos internacionales.

Ya lo logró: representó a Uruguay en varios certámenes, entre ellos los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en 2016 donde recibió un diploma al haber quedado octava en su categoría. Ahora, basado en una fuerte dedicación, obtiene un histórico título internacional.

Su gran sueño es llegar con posibilidades de ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio. "Me hace mucha ilusión. Río 2016 era mi sueño, llegué porque llegué. Fue muy difícil estar ahí. Ahora, la fundación que me patrocina, me está dando la posibilidad de competir a un buen nivel y acceder a una calidad de caballos muy buenos", concluyó.