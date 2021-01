Ganó más de un millón de dólares en el 5 de Oro, no lo reclamó y ahora venció el plazo para cobrarlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 16 de diciembre del año pasado se vendió en Tacuarembó el boleto ganador del Pozo de Oro del 5 de Oro, correspondiente a $ 57.332.706 (US$ 1.354.771 según el cambio actual). Sin embargo el premio no se reclamó y ahora el plazo para cobrarlo venció, informó Subrayado de Canal 10 y confirmó a El País Ricardo Berois, director Nacional de Loterías y Quinielas.

Las bolillas de la jugada ganadora tenían los números 01-14-23-39-40 y la bolilla extra fue el 45. Se trató del único acierto y ocurrió el miércoles 16 de diciembre. Ese día no hubo ganadores ni en el Pozo de Plata ni en el Pozo Revancha.

El reglamento establece que se le pagará el dinero a la persona ganadora "en el mismo acto en el que se realice el sorteo siguiente a aquel en el que se produjo el acierto, o en cualquiera de los sorteos subsiguientes y hasta que el derecho a percibirlo caduque (30 días corridos contados a partir del día del Sorteo)".

"La jugada era de diciembre, tienen 30 días y venció el viernes", explicó Berois. "Si bien no es común, los estadísticos me indican que una vez al año se da, no es la primera vez que pasa. En el Pozo de Plata es más seguido", agregó.

El director indicó que en muchos casos se trata de personas "que no revisan, tiran la boleta o por ejemplo lo meten en algún bolsillo y va a la lavadora, son cosas que pasan".

Berois indicó que el dinero no cobrado va por una parte a rentas generales y por otra a los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF). "Yo fui legislador por 15 años y en mi primera legislatura, en el año 1995 en una Ley de Presupuesto de esa fecha, yo presenté un artículo en la ley para darle destino" a ese dinero.

"Va a rentas generales, pero un 20% de ese destino de los aciertos no cobrados se distribuye entre los CAIF. Ha tenido alguna modificación legislativa en los años 2008 y 2010, pero lo general se mantiene", dijo el director y explicó que, debido a que había trabajado muchos años en el rubro, sabía que había un gran número de aciertos que no eran cobrados.