Gabriel Pereyra dijo que no hará denuncia por presunto seguimiento y contó qué habló con Heber

El periodista Gabriel Pereyra informó este martes de mañana que no realizará una denuncia ante la Justicia acerca de su afirmación de que el tercer jefe del Servicio de Inteligencia policial había ordenado "tareas de vigilancia y seguimiento” hacia él. Además, dijo que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se comunicó con él para.

"No voy a ir a hacer una denuncia en Fiscalía, no tengo ganas de meterme en un juzgado. Ya perdí horas en un juzgado, hacerle perder el tiempo al fiscal con un asunto que es muy difícil demostrar. Si había algún mensaje o algo lo deben haber borrado, y sé que es muy difícil demostrar esto, pero también estoy convencido de que las fuentes que me informaron, me dijeron la verdad, totalmente convencido", expresó esta mañana Pereyra en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

En el mismo programa, se informó que en las últimas horas el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se comunicó con el periodista. Pereyra contó que el ministro le comunicó que habían solicitado una investigación urgente, aunque cuestionó dicha modalidad.



"Se les pregunta a la misma entidad cuestionada, al jefe de Inteligencia, qué pasó. Le contó que el jueves de mañana hubo una reunión de los cinco coordinadores, pero la fuente no es esa, (no es) a la reunión a la que refiero yo a través de mis fuentes", señaló.



En ese sentido, cuestionó la investigación cursada por Interior: "¿Se le pidió el celular a los involucrados, (...) para que Asuntos Internos o quien fuera indagara si había llamadas, (mensajes de) Whatsapp entre ellos o no?".

El Ministerio del Interior informó ayer a través de un comunicado que “en la mañana del pasado jueves, cinco jerarcas de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional mantuvieron su reunión habitual de novedades diarias”.



“En ningún momento de este encuentro, ni en ninguna otra oportunidad, fue tema y comentario el periodista Gabriel Pereyra y tampoco se impartió ninguna orden de vigilarlo y seguirlo a él o a cualquier profesional de los medios”, añadió el texto oficial.

“El Ministerio del Interior ratifica y garantiza el ejercicio pleno de todas las libertades”, remataba el comunicado de la cartera que dirige Heber.