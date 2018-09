El fútbol que derriba barreras

Miraba de reojo a sus amigos andar en bicicleta y se moría de ganas de dar la vuelta manzana en una. Elena Batovsky colocaba la bici contra la pared, se subía e intentaba pedalear solo con su pierna izquierda, pero jamás consiguió avanzar. Un corte con una chapa de zinc en el campo provocó que tuvieran que amputarle la pierna derecha a los seis años. Suplantó corridas y juegos infantiles por muchas horas de estudio. Tanto que tiene dos títulos y va por el tercero: es maestra, psicóloga especializada en discapacidad, y con 57 años cursa Relaciones Laborales.

En el liceo siempre la exoneraban de educación física hasta que un profesor se pronunció: "tiene que asistir a clases como oyente y probar". La iniciativa significó un vuelco en la vida de Elena. No podía correr ni trotar, pero hacía aparatos y así tomó contacto con el deporte. A los 18 años pidió una beca en el Club Remeros de Salto, empezó a nadar y no paró más.

En 2010 la invitaron por casualidad al Mundial de Fútbol de Amputados en Argentina y asistió creída de que era una competencia exclusiva para varones. Resultó ser mixta y en la vecina orilla la impulsaron a luchar para que Uruguay formara su selección. Elena cuenta que siempre aludían a la situación del exfutbolista Darío Silva.

El primer intento de crear una selección de fútbol de amputados sucedió en 2016, pero se disolvió pronto tras desechar la propuesta de participar en un torneo en el Chaco por motivos económicos.

Este año llegaron dos invitaciones que motivaron que el equipo se rearmara: el Sudamericano en la ciudad de Rosario y el Mundial de México. Para el primero, la escasa preparación les jugó una mala pasada y quedaron últimos con 25 goles en contra.

Decidieron ir mejor preparados a la segunda competencia internacional que disputarán entre el 24 de octubre y el 5 de noviembre en Guadalajara. El técnico Marcelo Charletto empezó a trabajar con ellos en mayo y tuvo una ardua tarea reclutando jugadores de todo el país, ya que según cuenta, no hay registro de amputados.

Saltito y pasito.

Los convocados son oriundos de Salto, Paysandú, Colonia, Cerro Largo, Soriano, Maldonado, y Montevideo. Entrenan jueves y viernes doble turno en el Velódromo Municipal, que además presta sus instalaciones para que los jugadores del interior se hospeden allí.

La mayoría llegan mal dormidos porque viajaron toda la noche pero Charletto y su ayudante técnica, Leticia Rodríguez, les exigen "igual que a un jugador convencional. Queremos llegar al mundial con toda la fuerza para representar a Uruguay de la mejor forma", asegura el técnico.

El fútbol de amputados es un deporte con reglas adaptadas. La cancha es de 60 x 40 y juegan siete jugadores: un amputado de brazo ataja y los seis de cancha son amputados de piernas. Usan los bastones solo para sostenerse, nunca para tocar la pelota. Los tiempos son de 25 minutos, hay un descanso de diez y cada equipo puede pedir un minuto por partido.

El Mundial exige llevar 15 jugadores, pero la Celeste está "en formación", y viajarán doce. Los demás suplentes faltarán por motivos laborales.

Andrés Etulain fue uno de los últimos en incorporarse hace un mes. El 22 de octubre de 2016 perdió la pierna derecha en un accidente de moto y pensó que jamás volvería a practicar deporte. Elena lo invitó y viajó desde Paysandú a la primera práctica con gran expectativa. "Llego a Tres Cruces de mañana con el entusiasmo y las ganas de quien practicó deporte toda la vida".

Nunca había jugado al fútbol con bastones y le costó adaptarse. Un compañero le enseñó la táctica para correr: "un saltito y un pasito, un saltito y un pasito", repite. El primo del golero profesional Michael Etulain dice que no se destaca, pero pasó de no poder parar la pelota a llevarla y patear.

La promesa.

Elena hace un trabajo de hormiga: es una de las dos mujeres que integran la selección uruguaya de amputados, junto a Florencia Núñez, pero además busca potenciales jugadores. En enero le mandó un mensaje por Facebook a Franco Medero, de 16 años, y lo invitó a sumarse. La caza talentos asegura que el oriundo de Colonia Valdense es la estrella del plantel.

Franco jugó en el Club Nacional de Fútbol de Nueva Helvecia hasta que a los nueve años le diagnosticaron un osteosarcoma en la rodilla derecha y debió ser amputado. Recuperado del tumor empezó a practicar en el Esparta junto a unos amigos. El club le abrió las puertas, pero no podía competir. El mensaje de Elena lo sorprendió para bien: "no conocía ningún amputado ni que existía este deporte", comenta el joven.

Su madre y su padrastro lo acompañaron a la primera práctica porque estaba "medio tímido", pero ya agarró confianza y viaja todas las semanas a entrenar con miras a hacer un buen papel en el Mundial de México.

"Por suerte no me ponen la falta en el liceo", comenta entre risas mientras domina la pelota al costado de la cancha y observa la práctica en el Velódromo.

Franco es el que mayor apoyo recibe en sus pagos. El 29 de este mes harán un campeonato de fútbol 7 con el fin de recaudar fondos para el viaje al Mundial. "Se mueren por ayudarlo. Le consiguen lo que sea porque es el orgullo del pueblo", se emociona Elena.

soñar en grande

Algunas metas a corto plazo en el tintero

El fútbol de amputados tiene un par de objetivos inmediatos a concretar. Hoy conforman una asociación civil sin fines de lucro, y están bajo la supervisión de APRI (Asociación Pro Recuperación del Inválido) mientras no consigan la personalidad jurídica que está en trámite. Quieren reclutar un número de jugadores necesarios como para armar un equipo por departamento y así poder crear una liga uruguaya. Mientras este proyecto no se concreta, Franco Medero, Cristian Butin y Ezequiel Vitalis viajan una vez por mes a Buenos Aires para competir con Los Lobos en la liga Argentina de fútbol de amputados.



Otra de las asignaturas pendientes es poder conseguir un pase libre interdepartamental para los jugadores. Esta facilidad está incluida en la ley de discapacidad, según Elena Batovsky, pero no se ha puesto en práctica. "Es una lucha de hace años", opina. Y agrega que compete al Ministerio de Transporte o al de Desarrollo Social. "Nos sentaremos a hablar con autoridades de esos dos organismos después que pase el Mundial de México".



En un mes saldrán los fines de semana a hacer demostraciones por el interior. Deberán conseguir locomoción y dónde pernoctar.