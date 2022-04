Fundación denunció vandalismo de hinchas de Nacional en plaza inclusiva para niños con discapacidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Fundación Jazmín manifestó este jueves que hinchas del Club Nacional de Fútbol vandalizaron la Plaza Portugal, espacio inclusivo para niños con discapacidad.

En las imágenes a las que accedió El País se ven muros pintados con las palabras "Nacional" y "donde reina el descontrol", con los colores característicos del club. Asimismo, se ve un gran escudo dibujado en el piso de la plaza, que se ubica en la Blanqueada, en la calle Monte Caseros entre Mariano Moreno y Juan Cabal.

“Hechos como el ocurrido la pasada madrugada del 28 de abril, donde hinchas del Club Nacional pintaron y graffitearon la plaza, en un acto de vandalismo, salvajismo, delincuencia, inhumanos en el más profundo sentido, no nos causan más que rechazo, repudio, vergüenza, pero también nos alienta a no bajar los brazos”, apunta la organización en un comunicado.



La Fundación Jazmín afirma que no piensa retroceder en los espacios que ha construido y que reivindicarán ahora "con más fuerza, con más energía que nunca, los derechos de los niños y personas adultas con discapacidad y sus familias". "El derecho de todos los niños a poder jugar libres y sin diferencias, a que se los respete y se respete sus derechos”, agrega.

La Plaza Portugal fue inaugurada en septiembre de 2017 por la Fundación -creada en 2015 por los padres de Jazmín Kopel, niña con discapacidad física e intelectual que inspiró el proyecto- junto con el entonces intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y el alcalde de Municipio CH en ese momento, Andrés Abt, a través de un acuerdo de cooperación entre la comuna y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Udelar).