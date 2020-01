Fuego en Laguna del Diario se extinguió ayer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El incendio que destruyó dos mansiones en la Laguna del Diario, Maldonado, recién pudo ser controlado en la madrugada de ayer jueves y sobre las 9 de la mañana de la víspera el humo seguía viéndose desde el otro lado de la laguna. A esa hora todavía había bomberos en el lugar enfriando el terreno.

Una vecina de la zona contó a El País que cuando comenzó el incendio en la tarde del miércoles no estaba en la vivienda, pero que su madre le avisó sobre el humo y el movimiento que había en el barrio: “Me vine corriendo. Y hoy (por ayer) a las 5.20 de la mañana volvieron los bomberos, y hace un rato (a media mañana) pasaron de vuelta. Sigue saliendo humo”.



“Fue horrible. Yo trabajo en Punta del Este y estaba con una compañera en la oficina y veíamos la humareda. Acá más cerca se veía humo nomás y el despliegue. Te imaginás la desesperación de la gente de acá, porque es todo monte esto y no sabemos qué lo originó, aún no se ha dicho nada”, agregó. Otro vecino contó que no vio más que humo, aunque en la tarde de ayer había también cenizas en el aire por toda la zona.

Dos personas allegadas a los dueños de una de las mansiones llegaron a media mañana del jueves para ver cómo estaba todo. Al retirarse del lugar dijeron a El País que el dueño del lugar es Malcolm McCormack, presidente de la Unión Vecinal de Punta Ballena y Lagunas del Sauce y del Diario. Comentaron que la casa quedó destruida y que “solo quedaron las estructuras”. Agregaron que McCormack “ha trabajado muchísimo por la preservación de la Laguna del Diario”.



El dueño de una propiedad cercana a las viviendas quemadas posee una colección de autos clásicos valuada en varios cientos de miles de dólares y ante el riesgo de que el fuego llegara hasta su terreno, cosa que no sucedió, comenzó a ponerlos a buen recaudo.