Más frío: la semana que viene las mínimas estarán entre -4 y -1 °C, según Inumet

El frío no cesa. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio a conocer su informe con las perspectivas meteorológicas desde este jueves hasta el sábado 18 de julio y se anuncia que entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, al sur del país, las mínimas estarán entre -3 y -1°C y al norte, entre -4 y -1°C.

Para la jornada de hoy, al sur del Río Negro, se esperan mínimas entre 2 y 3°C y máximas entre 11 y 12°C. Desde el viernes hasta el domingo, las mínimas se mantendrán entre 2 y 4°C mientras que las máximas estarán entre 11 y 15°C. Del lunes al miércoles se espera una disminución de las temperaturas, con mínimas entre -3 y -1°C y máximas entre 11 y 14°C. "Finalmente, se espera un marcado ascenso hacia el sábado 18 de julio", indicó Inumet.

Al norte del Río Negro, en tanto, se esperan para hoy mínimas entre 2 y 3°C y máximas entre 12 y 13°C. Hacia el domingo 12 de julio las temperaturas aumentarán, alcanzando mínimas entre 5 y 7°C y máximas entre 16 y 18°C. Del lunes al miércoles de la próxima semana se espera una disminución de las temperaturas, con mínimas entre -4 y -1°C y máximas entre 12 y 15°C. Al igual que ene sur, se espera un marcado ascenso hacia el sábado 18.

ADEMÁs

Precipitaciones

Para este jueves hay probabilidad baja de precipitaciones escasas en la región costera. Para el viernes no se esperan lluvias. Además, desde el sábado 11 hasta el domingo 12 de julio hay probabilidad de precipitaciones en las regiones norte y noreste del país. En particular, la probabilidad es media para las regiones norte y noreste durante el sábado 11 y es baja el domingo 12 y se estiman acumulados entre 5 y 20 mm. Del lunes 13 al jueves 16 de julio no se esperan lluvias. Por otra parte, no se descartan precipitaciones entre el viernes 17 y el sábado 18 de julio.