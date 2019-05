Flores inaugura hoy su terminal de ómnibus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Flores contará desde hoy, por primera vez en su historia, con una terminal de ómnibus.

Trinidad, que tiene una población de 21.500 habitantes, dejará de ser de esta manera de las pocas, si no la única, capital departamental sin este servicio.



Se trata de “la obra más pedida por los vecinos”, dijo a El País el intendente Fernando Echeverría, que a la hora 19:30 encabezará la ceremonia de corte de cinta, y la inmediata habilitación de una iniciativa que demandó a la Intendencia una inversión de unos US$ 3 millones hecha con fondos propios.



La infraestructura tiene un total de ocho andenes, cuatro de ellos bajo techo. Y está emplazada en calle Micaela Guyunusa, entre Héctor Goñi y Gutiérrez Ruiz. La terminal permitirá mejorar el servicio de pasajeros, reordenar el tránsito y fomentar la recepción al turista, dijo el jerarca. “Son fondos propios, fruto de la recaudación de tributos de nuestros vecinos que día a día aportan a la Intendencia”, subrayó.



“Somos una capital departamental, hay mucha gente que utiliza los servicios de ómnibus; en nuestro caso, principalmente hacia y desde el litoral y norte del país. El hecho de no tener los ómnibus en el centro de una ciudad que tiene calles angostas, nos va a permitir descongestionar importantes zonas. Cada vez que hay un ómnibus en cada una de las agencias que están funcionando en el centro, hay una obstrucción en la circulación. Y eso ya no va a pasar”, destacó.



Miguel Reyes director de Obras de la comuna, dijo a El País que “la mayoría de los ómnibus van a estar ‘de paso’, porque Trinidad tiene muy po-co servicio local que sale o que termina aquí. Tiene entre 50 y 60 toques de andén por día, lo que hace que en algunas horas se superpongan dos o tres coches”. “Con los ocho andenes se considera que va a cumplir con la dinámica actual” indicó.