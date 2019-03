El fiscal Negro investigará de oficio pintadas a la Iglesia del Cordón durante marcha 8M

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal Carlos Negro investigará de oficio las bombas de pintura que se arrojaron sobre la fechada de la Iglesia del Cordón ayer en medio de la marcha del 8M por 18 de Julio, informó Telemundo y confirmó la Fiscalía a El País.

Negro ya le pidió a la Policía que identifique a las presuntas responsables, según indicaron a El País en la Fiscalía.

No es la primera vez que ocurren pintadas a la Iglesia del Cordón. De hecho es el tercer año consecutivo que ocurre. La iglesia había contratado policías que se pararon en la fachada, pero eso no impidió que se lanzaran proyectiles de pintura.



El acto de vandalismo fue realizado por la parte más radical de la marcha que se desarrolló ayer por el 8M. Las mujeres, con buzos negros y grises con capucha, guantes y caretas lanzaron los proyectiles mientras otras les cantaron a los policías que custodiaban la iglesia: “No son obreros / No son trabajadores / son los milicos cuidando violadores”. Pero otras pidieron que se frenara la acción.

El cardenal Daniel Sturla criticó esta mañana la falta de crítica de parte de los políticos y las autoridades sobre el accionar contra la iglesia.

"A mí lo que me llama la atención es el silencio que hay de parte de actores políticos y de gobierno acerca de esta situación", dijo a radio Montecarlo.

Horas más tarde el Arzobispado de Montevideo emitió un comunicado en el que lamenta "que no se haya previsto debidamente, por parte de los responsables y de las autoridades públicas, esta situación, y por el silencio de muchos. Parece que en nuestro país agredir a la Iglesia se ha vuelto costumbre y defenderla no es "políticamente correcto"".



Además sostiene que "la Iglesia se ha vuelto para muchos un “chivo expiatorio” a la que se culpa de todo. Los tristes y dolorosos escándalos de los abusos a menores, que con vergüenza reconocemos, son utilizados para justificar esta culpabilización".



"Vandalizar un templo católico no hace nada positivo por las mujeres. Al contrario, ensucia una manifestación pública que nos recuerda la conquista de sus derechos y la lucha actual contra la violencia hacia ellas", ahonda el comunicado.