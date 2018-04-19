Firman acuerdo para eliminar dinero de los taxis

SEGURIDAD Y TRANSPORTE

Coches de Patronal tendrán terminal para pagos con tarjeta.

Hoy se firmará un acuerdo entre la Gremial Única del Taxi y la empresa Geocom que permitirá comenzar a incluir terminales POS en los 2.500 vehículos que forman parte de la radio de la Patronal.

El dirigente de la gremial empresarial Óscar Dourado, confirmó a El País que se trata de "un importante paso para la reducción del efectivo en el taxi, para evitar las rapiñas contra los trabajadores, y una forma de mejorar el servicio".

La decisión de aceptar la tecnología en los vehículos se tomó ayer durante una asamblea de la patronal del taxi. La firma del acuerdo se realizará hoy jueves a la hora 11:00, en lo que será la formalización del convenio con Geocom. El acto contará con la presencia del presidente de la República, Tabaré Vázquez y el presidente de la Cámara del Transporte del Uruguay, Juan Salgado.

Dourado destacó que esta medida se concreta dentro del marco de la Ley de Inclusión Financiera con el objetivo de "retirar lo más posible el efectivo de los taxis, para brindar más seguridad a los taxistas".

"Este es el camino que estamos recorriendo; si bien algo de efectivo va a seguir existiendo, el cambio se va a notar en poco tiempo, es algo rápido", dijo. En un comunicado dado a conocer ayer, "la familia del taxi" le agradece formalmente al presidente Vázquez porque esta iniciativa tuvo su origen "con la voluntad" del primer mandatario.

"La preocupación manifiesta del Sr. Presidente por la seguridad de los trabajadores, se verá concretada", indica la gremial en el comunicado.

Además, Dourado aseguró a El País que está previsto que en los próximos días se firme un acuerdo con Antel. La suscripción del convenio permitirá generar un canal de cobro para que se pueda utilizar todas la tarjetas que operan en el mercado uruguayo por medio de la aplicación "voy en taxi".