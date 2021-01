Ferro "reflexionó" con militantes de Cabildo: "El desprestigio más grande hacia las FF.AA. es el actual gobierno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El coronel retirado Eduardo Augusto Ferro fue detenido por Interpol ayer en España donde se encontraba prófugo. Era buscado por delitos de lesa humanidad y estuvo involucrado en el Plan Cóndor. Sobre el uruguayo pesaba una notificación roja de la Dirección General de la Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

Ferro le comunicó a un grupo de unos 30 militares retirados que había tomado la decisión de entregarse a Interpol. Lo hizo mediante mensajes de audio enviados por la aplicación WhatsApp. En ese grupo cerrado participan varios militantes del partido político Cabildo Abierto, que hoy integra la coalición de gobierno.

Ferro era solicitado por la Justicia por el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tassino en 1977. El juicio comenzó en 1985, pero fue comprendido dentro de la Ley de Caducidad. Por lo tanto, se dejó de investigar hasta 2011, cuando se reabrió el caso.

Tras informarles ayer por la noche de su decisión de entregarse a los efectivos de Interpol, dedicó una serie de mensajes sobre el actual gobierno. “Hacer una reflexión y a ver si se puede llegar al más alto nivel que se pueda llegar. Porque uno va mirando las situaciones, esto es como una situación táctica: es una situación táctica que se desarrolla en el plano político, y uno la va siguiendo”, narró en el mensaje de audio que divulgó El Observador y al que también accedió El País hoy a la mañana.

Para el militar acusado de cometer delitos de lesa humanidad, el actual gobierno que comanda Luis Lacalle Pou le está generando más desprestigio a las Fuerzas Armadas, que lo que –a su entender– generaron los gobiernos del Frente Amplio.

Por eso estimuló a los militares retirados que hoy tienen participación política a trabajar en conjunto. “El desprestigio más grande que hay hacia las Fuerzas Armadas en concreto, hacia los militares es el actual gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque en el gobierno del Frente Amplio y con toda la prensa que arrastra –que son más prensa de izquierda que de derecha– es lógico que haya una agresión permanente contra las Fuerzas Armadas, en concreto contra los militares y contra el pasado. El Partido Comunista, que es el que se infiltra mejor en toda la sociedad, eso lo conozco perfectamente, es el que incita a todas estas manifestaciones, directas o indirectas. Hay mucho cerdo que repite cosas sin saber lo que esta repitiendo. El desprestigio más grande es que este gobierno no ha hecho nada para evitar eso”, opinó Ferro.

“La ley interpretativa fue votada en contra de todos los partidos tradicionales, solo obtuvo la mayoría que tenía el Frente Amplio en las cámaras en ese momento. Pero ahora no hay ni siquiera una intención, una mención, o un comentario, nada. Entonces el vecino del frente, el amigo del club, en el entorno social –estoy hablando todos civiles– que no son del Frente Amplio, que inclusive han votado a este gobierno, cuando ven que se mantiene la situación de agresión, de seguir procesando gente, y el gobierno no hace ni una mención, nada, avalando lo que hace la izquierda. Por lo tanto dicen: 'ah, bueno, si no los defienden estos, algo tiene que haber'. Y es así. Por eso digo que este gobierno es el que más nos está haciendo daño. Ser perseguido por la izquierda para mi es una condecoración. Pero cuando se supone que los que no son de izquierda -es más, son filosóficamente totalmente contrarios- no hacen nada, ni mencionan, ni la intención nada... Ese es el desprestigio más grande hacia todos nosotros”, concluyó el militar retirado que hasta ayer estaba prófugo.

Dos participantes del grupo comentaron a El País que en ese cónclave virtual la amplia mayoría militaron en la última campaña electoral por Cabildo Abierto que hoy integra la coalición de gobierno.