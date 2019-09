Feola "lamenta" que "dos generales cuatro estrellas" hayan sido cesados por caso Gavazzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, reivindicó este jueves en declaraciones a Subrayado la actuación de los tres generales que participaron del Tribunal de Honor en el que el militar retirado José Nino Gavazzo confesó haber hecho desaparecer el cadáver del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973.

Las declaraciones de Feola surgen después de que el fiscal Rodrigo Morosoli anunciara que solo acusará en una audiencia de formalización al candidato por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos por el caso Gavazzo.



Este jueves, Feola dijo que recibió este dictamen del fiscal Morosoli con "mucha tranquilidad, mucho respeto, y con la certeza de seguir trabajando y cumpliendo la misión como corresponde".



Feola agregó que los generales fueron "absueltos, fue archivada la causa". En tanto, destacó que lo que lamenta es que "dos generales de cuatro estrellas" -en referencia al cese por parte del presidente de la República, Tabaré Vázquez, el pasado 1° de abril, del ex comandante en jefe del Ejército, general José González, y del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), general Alfredo Erramún- fueran "pasados a retiro porque son cargos de confianza".



En esa oportunidad, Vázquez cesó también al por entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez y al subsecretario de esa cartera, Daniel Montiel, así como al general Gustavo Fajardo, que integró junto a González y Erramún el Tribunal de Honor. Además, cesó a Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry. quienes integraron el Tribunal de Alzada.



El presidente Vázquez ordenó el cese de Fajardo, Romano, Sequeira y Salaberry pero no su retiro, porque para ello se requiere la aprobación de 3/5 del Senado, que el oficialismo no obtuvo el 15 de mayo porque toda la oposición votó en contra de la venia para el retiro de los generales.



Sobre estos cuatro generales, Feola dijo que "estaban muy tranquilos, trabajando en sus cargos, como corresponde, y esto da la pauta que hicimos las cosas como corresponde".



Además, señaló que su salida podría haber "afectado mucho al Ejército, porque la comisión del Ejército es piramidal, desde arriba hacia abajo, y si me cambian la cúpula de cuatro generales en un mismo momento es complicado".