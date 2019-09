Feministas piden que se declare emergencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La organización Intersocial Feminista, que nuclea a 20 colectivos feministas, le envió una carta el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para que declare “situación de emergencia nacional para las mujeres, niños, niñas y adolescentes” que se encuentran, según expresa la misiva, “enfrentadas a violencia machista”.



Además pidieron que “se articule un espacio interinstitucional que dé respuesta inmediata a la situación”.



La organización convocó ayer a una concentración a las 18 horas en la explanada del Teatro Solís.



El objetivo de la misma, indicó Soledad González, integrante de la organización, fue que “la Presidencia de la República declare que la violencia de género sea emergencia nacional” para que “se tomen una serie de medidas de emergencia”.



Estas medidas, explicó, implican comprar más tobilleras para cubrir toda la demanda, abrir una casa de respuesta inmediata que atienda a mujeres vulnerables a cualquier hora y en cualquier día y la falta de instrumentación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre otras. “No ha habido dinero para fortalecer el sistema de Justicia, no se ha gastado dinero en las previsiones de violencia doméstica, no ha habido campañas de comunicación, no se han abierto servicios 24 horas para las mujeres que los fines de semana y en la medianoche no tienen a dónde ir cuando están en una situación de emergencia. Básicamente no se ha implementado mucho más nada que votar la ley que en la práctica ha tenido muy poco efecto porque no ha tenido presupuesto para implementarse”, dijo ayer González.



En la misiva el colectivo indicó que la “emergencia nacional se justifica en la materialidad que constatamos en cada intento o feminicidio logrado por varones que no pueden comprender que las mujeres no somos objetos y ante cada situación de abuso sexual infantil que genera marcas imborrables en nuestras infancias y adolescencias”. Además, manifiesta “la preocupación por el tipo de respuesta institucional que se da frente a esta problemática”.