Femicidio: De corazón noble y mirada triste

Mirtha Lorena Rocha era una muchacha de ojos tristes y corazón de oro. Era inocente. Tenía 30 años pero igual necesitaba que alguien la protegiera y la cuidara. A Lorena le gustaba ayudar a los demás. Era capaz de dar todo sin esperar nada a cambio. O a veces sí, a veces solo esperaba un te quiero, un abrazo, una muestra de cariño. Así es como la describe Lorena, una de sus amigas que la conocía desde niña.

Era de Nacional y le gustaba la música. Era fanática de Rodrigo "El Potro". Era mamá de cinco hijos que vivían con su padre, expareja de Lorena. Además, estaba embarazada de siete meses y estaba feliz. Este bebé, sería el primer hijo con Jesús Pampillón, de 23 años.

Lorena se había instalado en la ciudad de Castillos, en Rocha, tras separarse de Jesús. Él vivía en La Coronilla y tenía varios antecedentes por violencia de género, entre ellos, por incendiar la vivienda de su expareja en 2013. Incluso, Lorena lo había denunciado por lo que tenía una orden de restricción de acercamiento de 200 metros por 120 días.

La tarde del sábado 10 de marzo, dos días después de las manifestaciones por el Día de la Mujer y dos días después del asesinato de Olga Costa y del policía que la custodiaba en manos de su expareja, Lorena viajó en ómnibus desde Castillos a La Coronilla, tras la insistencia de Jesús para encontrarse y charlar. Antes de salir a su encuentro, Lorena había hablado con su suegra, quien había intentado convencerla de que no se viera con su hijo. Pero no le hizo caso.

Su cuerpo fue encontrado detrás de un monte que se encuentra cercano a la comisaría de La Coronilla. Tenía un cinturón atado al cuello, que el femicida utilizó para ahorcarla. Tenía además, una herida realizada con un objeto cortante. Jesús no solo terminó con la vida de Lorena, sino también con la del hijo que esperaban juntos y por el que, de acuerdo con sus comentarios en Facebook, estaba muy feliz.

Tras ser detenido por la Policía, el joven admitió el homicidio y fue quien aportó los datos para encontrar el cuerpo.

La Fiscal del Chuy, Sandra Fleitas, tipificó al asesino "delito de homicidio, especialmente agravado —por la premeditación— y muy especialmente agravado —por el femicidio— en concurso formal con un delito de aborto".

Lorena era solidaria, era una persona maravillosa con sentimientos hermosos, recuerda su amiga. Sin maldad y con la inocencia de los niños, siempre creía en los demás. "Ese capaz era su defecto: creer demasiado en lo que le decían y en las personas", dice Lorena. El 10 de marzo, Mirtha Lorena Rocha, de 30 años, madre de cinco hijos, una persona "amable, de corazón noble", de mirada triste y sonrisa a medias, se transformó en la sexta víctima de violencia de género en Uruguay.

INFORMACIÓN ÚTIL

VIOLENCIA DOMÉSTICA



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.