Familias piden solución ante aviso de desalojo; diputada afirma que no quedará gente en la calle

En las calles Ramón Escobar y Francisco Acuña de Figueroa existen varias propiedades estatales, pertenecientes al Palacio Legislativo, que fueron el hogar de más de 15 familias durante décadas. Pero hoy, esas personas se encuentran en la búsqueda de una solución para su futuro, ya que varias comenzaron a recibir una primera intimación de desalojo por parte del Estado.

Según explicó a El País el asesor legal de las familias afectadas, Mauricio Vázquez, esos predios fueron expropiados por el Parlamento alrededor del año 1970 y es desde ese momento que existe gente viviendo allí. “Ayer estuve con un hombre que tiene 43 años y siempre estuvo ahí”, dijo.



En este caso puntual se trata de alrededor de 15 familias, compuestas por alrededor de 60 personas en total. Vázquez dijo que son familias numerosas y detalló a modo de ejemplo que solamente en una de ellas cuentan con 12 hijos.

“Hoy por hoy se habla mucho de la pandemia y de las consecuencias que las personas están viviendo, y la mayoría de las familias vive al día a día hace 20, 30, 40 años. Son personas que todos los días buscan sobrevivir y que hoy por hoy ven por parte del Estado, que es quien realmente debe encargarse y velar por ellos, la amenaza constante de que no saben si el día de mañana van a seguir viviendo ahí”, explicó.



En ese sentido, afirmó Vázquez, lo que las familias necesitan es que “se les dé la oportunidad que se les dio a los otros vecinos de la zona que fueron realojados, tanto en viviendas del Mides, como del Ministerio de Vivienda, o de la Agencia Nacional de Viviendas”.



“No están siendo desalojados por privados, ni están siendo desalojados por multinacionales, es el Estado que ni siquiera se acercó a ellos a comentarles la situación”, resaltó.

Además, según dijo el vocero, una vez desalojados se realizarán en esos padrones tareas de ornamentación. “Por lo que me han comentado, el Parlamento tiene como objetivo embellecer la zona del Palacio Legislativo. Como ocurrió por ejemplo en la zona de Fernández Crespo, en donde había un montón de viviendas y procedieron a derrumbarlas para hacer un camino vecinal y una plaza”, explicó.



Por su parte, la diputada nacionalista e integrante de la Comisión de Vivienda Carmen Tort, explicó que esta primera intimación de desalojo no significa que las familias deban abandonar los hogares luego de 15 días de recibida la notificación. “No es esa la situación”, aclaró en diálogo con El País.



Según dijo la diputada, esto es parte de la etapa inicial de un proceso de desalojo. Esto significa que los vecinos reciben la notificación, pero luego deben pasar 15 días para que el Parlamento decida si finalmente quiere fijar el lanzamiento o desocupación formal de las familias. Por lo tanto, aún no hay nada establecido por parte de las autoridades gubernamentales.

“Se inicia el proceso de desalojo, que no es lo mismo que el lanzamiento. Cuando hay lanzamiento estamos hablando que, incluso si no se van, se utiliza la fuerza pública”, dijo y agregó que ese “no es el caso” de esas familias. “El Palacio Legislativo no va a tomar una determinación que deje gente en la calle, eso es de cajón”, reafirmó.



Además, Tort dijo que esto forma parte de un proceso que “viene de gobiernos anteriores”, incluso de procedimientos que vienen desde el año 2014. También contó que la orden de comenzar el proceso de desalojo tuvo el voto unánime de todos los integrantes de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, que están conformada por todos los partidos políticos.



“Tuvo el voto unánime de los legisladores, porque es una responsabilidad el cuidar los bienes patrimoniales”, explicó.



En ese sentido, explicó Tort, en algunos casos se trata de bienes que no están en las condiciones edilicias correspondientes. “Hay algunos bienes que, aparentemente, están en peligro de derrumbe y si llega a pasar algo la responsabilidad es del Palacio Legislativo”, sostuvo.



Tort dijo a El País que la semana que viene la Comisión de Vivienda, encargada de recibir y atender las solicitudes de los vecinos, mantendrán una reunión con la Comisión Administrativa del Palacio, presidida por la vicepresidenta Beatriz Argimón, para tratar estos temas. En la reunión se trabajará, entre varios aspectos, “en qué etapa está y cómo se planifica seguir” con esta situación, concluyó.