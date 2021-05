Familiares: "Sigue siendo inconcebible que no nos entreguen la verdad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos realizó este miércoles una conferencia de prensa. El evento se hizo un día antes de la Marcha del Silencio, que por la crisis sanitaria volverá a realizarse de forma virtual.

Alba González, integrante de la organización, dijo: "Sabemos que gracias al trabajo pleno de creatividad de nuestros pueblos ese grito resonará en cada esquina, en cada calle, en cada rincón de nuestro país; que llegará a cada lugar donde puedan estar sus restos".



"Que se escuche y tengamos respuestas de nuestros gobernantes, porque sigue siendo inconcebible que no nos entreguen la verdad, que no nos digan qué fue lo que hicieron con cada uno de ellos", agregó.

El 20 de mayo "es un día emblemático de profunda reflexión sobre todo lo que sucedió en el país durante los años de terrorismo de Estado", dijo.



Familiares explicó en una serie de comunicados cómo será la edición de 2021 de la Marcha del Silencio. ​Al igual que en 2020, apelan a la virtualidad por la crisis sanitaria que atraviesa el país. La consigna será: "¿Dónde están? No al silencio ni a la impunidad. Memoria, Verdad y Justicia".



En su página web señalan que todas las iniciativas desplegadas confluirán a las 19:30 en el "acto final". A esa hora invitan a las personas a conectarse a través de distintas plataformas, entre ellas la de Madres y Familiares, para ver el video con las fotos y nombres de los desaparecidos. "Para que juntos desde donde nos encontremos, a lo largo y ancho del país, y desde el exterior, gritemos muy fuerte PRESENTE luego de cada nombre", señalan.

La organización llamó a enviar un mensaje de voz por Whatsapp al 099 603 989 diciendo "presente". Luego, unirán todos los audios para que suenen al unísono.



Además, se pueden subir fotos a las redes sociales con los hashtags: #MarchadelSilencio2021, #MarchadelSilencioPresente, #MayoMesdelaMemoria. Todas las imágenes se verán en la página web www.marchadelsilencio.uy.



Familiares solicitó a la Intendencia de Montevideo que quede libre 18 de julio. No obstante, aclaró que no se recorrerá la avenida: "Pedimos dejarla libre y en silencio. Sin gente ni vehículos. No llamamos a acompañar presencialmente ese recorrido. Queremos que la calle y las veredas vacías potencien el silencio".