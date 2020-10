Familiares denunció en Delitos Informáticos una "campaña de difamación y mentiras"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alba González, en representación del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, informó este martes en conferencia de prensa que se presentó una denuncia ante el Departamento de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior, que a su vez la derivó a Fiscalía, por una "campaña de difamación, mentiras y calumnias" realizadas contra el colectivo, "sobre todo en redes sociales".

Se realizaron capturas de pantalla de todos los comentario agraviantes que se emitieron y que iniciaron, según se indicó, a partir de la conferencia de prensa en la que el colectivo divulgó las actas de algunos Tribunales de Honor el 28 de agosto pasado.

"Realizamos esta conferencia para denunciar ante la opinión pública que estamos siendo blanco de ataques a la moral de nuestros integrantes y lo que es más grave a nuestros familiares desaparecidos", expresó González durante la lectura de una carta abierta que se realizó desde la sede de Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

En la carta se expresó que los ataques no son "una novedad", si bien consideraron que "es notorio que últimamente los discursos revisionistas del accionar del terrorismo de Estado, la defensa cerrada de los criminales de lesa humanidad, el ataque al sistema de Justicia, especialmente a la Fiscalía, dan un marco a un salto cualitativo en el conocido y trillado sendero del ocultamiento, la mentira y la utilización del miedo".

"Los discursos de odio" no llegan únicamente a través de las redes sociales, sino también de "editoriales de prensa, espacios radiales y muy lamentablemente desde el Senado de la República", aseguró González.

Desde ahí "se nos acusa de buscar a nuestros familiares no movidos por el amor a nuestros hijos e hijas, padres, madres, hermanos y hermanas, esposa y esposos, sino guiados por el odio", dijo en referencia a las palabras del senador Guido Manini Ríos.

"El ladrón cree que son todos de su misma condición. Se olvida que nuestra asociación ha respetado y recurrido siempre los caminos que ofrece el sistema democrático en el que vivimos", expresó González.



"Si lo que les molesta es que busquemos a nuestros familiares detenidos desaparecidos, el problema no somos nosotros. Si lo que le molesta es vivir en un estado de derecho, el problema no somos nosotros. Si les molesta que existan estándares internacionales en materia de derechos humanos ratificados por nuestro país, el problema no somos nosotros. Si les molesta que denunciemos la tortura, el asesinato, las violaciones, las desapariciones forzadas, la trata de vientres, el secuestro de niños y niñas, el problema tampoco somos nosotros", agregó.

Por otra parte, en la carta se expresa que "esta política de sembrar violencia" no se da únicamente contra el colectivo, sino también con "personas en situación de calle", por ejemplo.



"Gobiernos sucesivos incluido el actual presidente Luis Lacalle Pou así como el Parlamento convalidaron, comprometiéndose a buscar a nuestros familiares desaparecidos. Las desapariciones forzadas también fueron convalidadas por las investigaciones realizadas por el Poder Judicial y Legislativo, algo que la terquedad de los huesos ha confirmado una y otra vez", indicó.

Durante la lectura de la carta también se hizo referencia a los dichos del candidato a alcalde de Nueva Helvecia, Mario Bertino Ferrari quien se presentó en representación de Cabildo Abierto, pero bajo el lema del Partido Nacional. "“No jodan más con los desaparecidos. La gran mayoría está en el agua y otros viven en otros países. Los hubieran educado bien y ahora estarían vivos”, había indicado en su cuenta de Facebook.



El candidato "se ha dado el lujo de afirmar que no hay que buscarlos más porque nuestros familiares están en el agua. Que el único error que cometieron fue no matarlos a todos", dijo por su parte el colectivo.

"No sentimos odio, lo que queremos es encontrar a nuestros familiares y poder saber la verdad que está secuestrada", indicó González tras ser consultada sobre si se va a iniciar alguna acción contra Manini Ríos.

El colectivo finalizó la conferencia con un llamado "a la sociedad toda" a "repudiar y no hacerse eco y denunciar estas infamias".