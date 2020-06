Las faltas tras el abuso sexual infantil 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El 11 de junio se detectó un embarazo de casi seis meses en una niña de 12 años que había sido violada y abusada sexualmente por su padrastro durante cuatro años. Sucedió en Lascano, Rocha.

Según trascendió, la madre la llevó a una consulta ginecológica meses atrás al notar la falta de su período menstrual, y la respuesta del médico en su momento fue que se trataba de una situación normal para la edad. Luego la madre notó un crecimiento inusual en el vientre de su hija y volvió a recurrir a consulta. El caso, ahora, es conocido, pero no es el único que llega tardíamente a manos de la Justicia.

La denuncia desde Lascano sucedió en la misma semana en la que la madre de otra niña de 11 años denunció a la Policía que su madre, abuela de la menor, publicó en Facebook un video de su hija desnuda.



“Cuando las situaciones de esta índole llegan al sistema penal lo hacen tarde, porque el daño ya está generado. Y muchas veces llegan con elementos muy confusos que son propios de la naturaleza de la temática de la violencia sexual, que se sostiene en la ambivalencia, en la confusión que se le genera al niño”, explica a El País Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Un niño o una niña que teme, por ejemplo, romper con la lealtad familiar, “porque se ubica en el lugar de responsable de qué va a pasar con los adultos de mi casa si yo digo que esto pasa”.

Según datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), en 2019 se atendieron 4.774 casos de maltrato a niños, niñas y adolescentes. De estos, 24% corresponde a abuso sexual. ¿Pero qué falla en la sociedad para que niños, niñas y adolescentes sufran abuso y violencia sexual por tanto tiempo y que nadie lo note?



“Teóricamente sabemos que el abuso sexual existe, pero no creemos que esté sucediendo en nuestra familia, en la casa de al lado o con los pacientes con los que yo trabajo”, responde Andrea Tuana, trabajadora social y directora de la ONG El Paso. La activista plantea, ante todo, el dilema que causa la falta de concientización para comprender que el abuso sexual infantil y adolescente es una realidad en Uruguay y que tiene una alta incidencia. “Esto hace que los profesionales de la salud, por ejemplo -pero también de la educación-, no estén atentos y no tengan este tema incorporado como uno al que tienen que mirar y detectar” (ver recuadro).



María Elena Mizrahi, coordinadora de Sipiav, añade que como adultos es importante repensar el lugar donde se pone a los niños, para así poder protegerlos y tener una mirada atenta. Y se refiere tanto a la familia como a los vecinos, a los educadores, a los auxiliares de la escuela, a todo adulto que pueda ser referente de confianza del niño. “Los adultos esperamos que un niño verbalice con un adulto lo que vive, pero es muy raro que pase. Ellos dan síntomas, dicen palabras sueltas y somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad de escucha y protección ante esa situación”. Y escuchar a los niños y demostrarles que se confía en su palabra es fundamental, porque ellos, dice la coordinadora, parten de la base de los adultos no les van a creer”.

Para poder detectar los casos hay que derribar los prejuicios, pero Tuana resalta la importancia de darle herramientas a los más chicos para que puedan comprender su propia situación y pedir ayuda. “Los chiquilines tienen que recibir educación sexual, en derechos humanos, en igualdad de género, en prevención de violencia”, sostiene.

Dónde realizar una denuncia Desde el Sipiav recomiendan que las denuncias se realicen en la Unidad de Víctimas y Testigos. “Es un derecho de los niños acceder a la Justicia con todos los recaudos que hay que tener para que eso no sea revictimizante. Además del acompañamiento para la víctima y sus cercanos, tras el nuevo Código Penal logramos avances desde lo técnico”, dice Mariela Solari.



Problema en el ámbito profesional

Para Andrea Tuana las falsas creencias y la subestimación al problema de los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia sexual está sostenida, en parte, por la falta de formación de los profesionales. “Y ahí hay una gran omisión de la Universidad de la República, por no incorporar esta temática en las carreras de grado. No me refiero a un seminario optativo o a una materia en un año, sino que tiene que hacerse una transversalización de los temas de perspectiva de género, derechos humanos, prevención de violencia, formación en intervención en violencia hacia niños, niñas, adolescentes, mujeres, etc. Eso en varias facultades”.



A pesar de que haya un protocolo elaborado para cada sistema donde están inmersos los niños y niñas, la ausencia de esta formación genera que los profesionales de la salud y la educación se enfrenten a estas situaciones sin criterio profesional y académico, explica Tuana. “Tenemos profesionales que se enfrentan a estas edades de los 11 o 12 años donde se da la típica irregularidad en la menstruación, y no incorporan que una posibilidad de esa irregularidad sea un embarazo infantil forzado”.