Falso: la foto viral de niños durmiendo en la calle no se tomó en Uruguay

“Esto es en la zona de Parque Rivera. Quizá quieran darse una vuelta y dejar de decir que está todo bien”, afirma una publicación compartida más de 2.400 veces en una página de contenido político de Facebook.

En la imagen se puede ver a un grupo de personas, entre ellas niños, durmiendo sobre colchones en un predio a la intemperie de una zona urbana. Pero la foto no se tomó en Uruguay, tal como informa el posteo, sino que corresponde a Argentina.



La imagen fue reproducida por el portal de noticias Salto al Día, con el título “Triste realidad: el FA llega a las elecciones con familias durmiendo en la calle”. El artículo periodístico generó más de 3.100 interacciones en Facebook y la publicación realizada por la página de ese medio se compartió más de 1.200 veces en esa red social.

“Hace pocos minutos llega a nuestra mesa de trabajo una imagen que circula en las redes sociales la cual rompe todos los esquemas humanitarios, de sencibilidad [sic] y la falta de interés del actual gobierno por intentar solucionar, una familia durmiendo en la calle en pleno centro de Montevideo”, dice textualmente el artículo periodístico. En ese fragmento hay una contradicción respecto a la otra publicación viral, ya que el Parque Rivera no queda en el centro de la capital uruguaya, sino en el sureste de ella. “Una familia con niños debe afrontar la cruda realidad del olvido y el desinterés de un gobierno que se va, según informaron a Salto Al Día que intentaron contactar al Mides pero este nada hizo al respecto”, añade el texto.



La búsqueda inversa de la imagen que realizó el equipo de verificación de AFP, agencia de noticias internacional que forma parte de Verificado, no arrojó resultados. Pero algunos usuarios comentaron en Facebook que la foto corresponde a San Antonio de Padua, una ciudad del partido de Merlo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en Argentina. Se compartieron capturas de tuits que afirman que la foto la tomó “un vecino de la escuela que está en Scalabrini Ortiz entre 9 de julio y Vergara” y que se trata de “una familia durmiendo en el campito de la escuela”.



Si bien las calles Vergara y Scalabrini Ortiz nunca se cruzan en la ciudad de Merlo, sí lo hacen Vergara y la calle 9 de julio. La intersección se produce justo a pocas cuadras de donde comienza San Antonio de Padua. Navegando con la herramienta Street View de Google, AFP observó que en esa esquina figura un predio de la Escuela Polimodal N° 10. Las imágenes del lugar en Google Street View datan de febrero de 2019.



Dentro del predio de la escuela se observa un graffiti similar al que aparece en la foto viral, junto a unas plantas que también coinciden con las que se ven en la imagen viral.

A su vez, Alejandra Fernández, subsecretaria de Políticas Sociales de la Municipalidad de Merlo, confirmó a AFP Factual que el lugar que se muestra en la foto pertenece al predio de la Escuela Polimodal N° 10.



Fernández informó que desde el municipio realizaron un seguimiento de la situación y que los niños que aparecen en la foto viven en un contexto familiar “de alcoholismo muy grave” y que a menudo “se escapan por situaciones de violencia en la casa”. Según jerarca, los menores durmieron en ese predio durante la semana del 16 al 20 de setiembre, aunque no pudo especificar la fecha exacta.



“Conocemos a la familia pero ellos no quieren ser institucionalizados y es difícil encontrarlos porque tienen la fantasía de que los van a encerrar, que no es así”, detalló. “Más allá de la situación de vulnerabilidad que tienen, van a querer estar juntos”, agregó Fernández.



Consultada sobre cuál fue el destino de los niños tras la asistencia de la municipalidad, la subsecretaria informó que, entre el 21 y el 22 de septiembre, fueron trasladaron a la casa de unos familiares en la ciudad de Moreno.



El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.

Este chequeo se produjo con la colaboración de AFP Uruguay.



