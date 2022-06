Falsa orca, foca cangrejera y lobo antártico fueron rescatados en la costa durante ola de frío

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante este fin de semana se realizaron varios rescates de fauna marina en las costas uruguayas. Desde una falsa orca a un lobo antártico, las ONG especializadas dicen que la llegada de animales "en muy mal estado" ha aumentado. "Son animales que eventualmente no están en nuestra costa", detalló a El País Richard Tesore, de SOS Rescate Fauna Marina.

La ONG liderada por Tesore rescató durante el fin de semana a una foca cangrejera y a un lobo antártico, ambos animales provenientes del sur. Además, han llegado palomas antárticas y "está lleno" de pingüinos en la costa este, todos "con hipotermia". "Esta ola polar afecta a la fauna", explicó.



Durante el sábado fue hallada en la playa Los Botes de La Paloma una falsa orca (Pseudorca crassidens) que fue asistida por Fauna Marina Uruguay. "Se intentó devolverla al mar en la misma playa pero debido al gran oleaje que había no se pudo, por lo tanto decidimos trasladarla hacia aguas más tranquilas lo cual elegimos la playa de la bahía", detalló Borba en su cuenta de Instagram. "El animal no se encontraba en buenas condiciones de salud por lo tanto no sabemos si va a lograr sobrevivir, pero creo q hicimos nuestro deber de intentar devolverlo al mar lo más rápido que pudimos e intentar que se salvara", detalló.

En diálogo con El País, Borba explicó que han monitoreado en los días posteriores y no avistaron al animal. "Si hubiera muerto tendría que haber salido ahí mismo porque las corrientes que entran empujan hacia la playa", explicó.



Para Borba, el rescate sigue siendo un desafío en la zona. "Hay muchas ONG que hacen rescate pero basadas en Maldonado y hay que actuar rápido para devolverla al mar al animal lo antes posible".



"La Paloma es un punto estratégico donde se hacen muchos rescates y no contamos con un centro de rescate de fauna", detalló. "Año a año se hacen rescates de lobos marinos con redes, delfines franciscanos que salen varados. Dentro de nuestras posibilidades vamos ayudando a los animales", contó.