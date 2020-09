Expo Prado: IMM sancionó a Asociación Rural por incumplir "varios aspectos del protocolo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo (IMM) sancionó a la Asociación Rural del Uruguay (ARU) por incumplimiento de los protocolos en la Expo Prado, según informó Montevideo Portal y confirmó El País.

Para la realización de la Expo Prado en el 2020 se establecieron medidas especiales por la pandemia de COVID-19. Fuentes de la IMM informaron a El País que la sanción fue "por no cumplir varios aspectos del protocolo en un local gastronómico".



De acuerdo al protocolo, estos locales tienen permitido un aforo determinado y deben aplicar los protocolos vigentes en ese rubro por Ministerio de Salud Pública (MSP) e IMM.



La sanción puede ir de 54 UR a 350 UR. Por lo tanto, tiene un valor mínimo de 69.282 y un máximo de 449.050.

El ministro del MSP, Daniel Salinas, habló sobre este hecho en rueda de prensa. "Está perfecto que ponga las sanciones. Ya en otras ocasiones y en otras ediciones de la Expo Rural, por otros motivos, se pusieron sanciones", dijo.



En la misma línea, expresó que "las normas y los reglamentos están hechos para cumplirse y no para desacatarlos. Todas las sanciones que estime la intendencia, que hemos trabajo muy bien con (Christian) Di Candia, que las ponga". Además, "no hay ninguna disonancia cognitiva entre la IMM y el gobierno nacional", añadió.



También comentó que "lo ideal era que no se llegara a esto y que fuera la conciencia colectiva la que pautara el comportamiento. Pero hay excepciones".



El protocolo sanitario incluye varias medidas. Entre ellas está el uso permanente y obligatorio de tapabocas en todo momento, en el predio, para el ingreso a los pabellones, stands o galpones de animales.



Además, todo el personal que trabaja en el predio, antes del inicio de toda actividad deberá presentar formulario donde declare si tuvo COVID-19, síntomas de COVID-19, o contacto con alguien positivo.