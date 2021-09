Explosión en un buque mercante a 700 millas de Montevideo dejó un tripulante muerto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Armada Nacional fue notificada de una explosión en un buque mercante que dejó un tripulante muerto a 700 millas náuticas de Montevideo, lo que implica aproximadamente 1.200 kilómetros de distancia, informó la institución a través de un comunicado.

La notificación del hecho fue realizada por la Guardia Costera de Estados Unidos próximo a la medianoche, pero la Armada no logró comunicarse con el buque siniestrado.



Se trató de establecer contacto con la nave y como eso no se logró, se le pidió a un buque mercante que estaba en la zona que desviara su rumbo para prestar ayuda. El capitán informó que había habido una explosión y que por eso un tripulante había fallecido, pero que no necesitaban asistencia porque ya estaban marcando rumbo a Montevideo.



En estos momentos zarpó el ROU 23 "Maldonado" de la Armada para acercarse al buque y constatar la situación informada por el buque mercante que logró establecer la comunicación.

Buque ROU 23 "Maldonado". Foto: Armada Nacional.

Según pudo saber El País, si bien el hecho ocurrió en aguas internacionales, está dentro de la jurisdicción de socorro de Uruguay.



El buque accidentado se llama "Zilos", es de bandera panameña y mide 183 metros desde la popa hasta la proa. Entre otras cargas, una de las cosas que transporta es azufre.