Exigen mudanza de feria de Pocitos: vecinos enojados y fuerte caída en las ventas

"Cada vez están más lejos ustedes”, dice un vecino, resoplando, a la vendedora de un carro con quesos y otros productos, esos que suelen estar en el corazón de las ferias, junto con los puestos de frutas y verduras. La comerciante sonríe y entre ambos comienza un diálogo que, por ser viejos conocidos, es repetitivo y sobre todo monotemático: critican -como cada uno de los últimos tres viernes- la decisión de trasladar esta histórica feria desde la calle Chucarro a Santiago Vázquez, a unas cuatro cuadras de distancia por la calle Masini. Nadie quiere esta nueva locación: ni los feriantes, ni los vecinos, ni los clientes. Nadie. Ni siquiera el hombre que -unos metros más abajo de donde la vendedora le explica a su antiguo cliente que no está en sus manos hacer nada-, en la esquina de Santiago Vázquez y Masini, canta desganado sobre una pista que no deja de emitir antiguos boleros.

Porque la nueva ubicación, aunque no parezca distante de la anterior, impactó fuertemente en las ventas de los puestos, que ya no cuentan con la densidad demográfica del Pocitos costero, lleno de edificios y poblado de mucha gente mayor, justamente la principal clientela de los feriantes, y que ahora, repiten ellos, evitan caminar el repecho de Masini y cruzar la concurrida avenida de 26 de Marzo y la transitada José Ellauri.



Raúl Pereyra, feriante desde que tiene memoria, lo resume en una frase: “Estamos en un 30% de lo que vendíamos”. Otros comerciantes hablan de una merma en las ventas, y esto lo ratifica Julio Díaz, presidente de la Asociación de Feriantes, que sostiene que la mudanza de estos 45 puestos disminuyó el comercio “entre un 30% y 50%”. Por eso no bajan los brazos, y la esperanza de que se dé marcha atrás con la decisión o se busque otro lugar no se pierde



“Están encarando mal este tema -sigue diciendo Pereyra-, porque la rotación tendría que hacerse como siempre, haciendo un circuito” que nunca se despegue más de dos cuadras a la redonda. Luego, mascando ya cansado un poco de pan, sintetiza el malestar que a poco de preguntar salta enseguida en casi todos los puestos: “Acá vamos a desaparecer. Estamos vendiendo a precios de hace cinco años, los gastos son muchos, y la gente mayor tiene que cruzar calles por donde los autos andan volando”.



Ya es mediodía, los árboles hacen una sombra fresca que disimula el calor de diciembre, y el movimiento de gente permite recorrer la feria sin llegar a pedir permiso para pasar.



“La verdad es que nadie nos quiere cerca, pero tampoco lejos”, añade Pereyra, mientras se apoya en un cajón de frutas. Y esto que dice, que nadie los quiere cerca pero tampoco lejos, es un poco el argumento madre de las autoridades a cargo de la fiscalización y mudanza de las ferias, cuando responden al reclamo tanto de los comerciantes como de los vecinos, que ha sido igual o más insistente.

Mujer comprando verduras en una feria de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Pues cuando la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, celebró en Twitter la nueva ubicación, recibió muchos comentarios críticos, que daban cuenta de una serie de reclamos que ya entonces -19 de noviembre pasado- habían transcurrido por más de una vía administrativa y sin resultado, como tampoco lo tienen ahora.



Los vecinos juntaron firmas -además de las que aportaron a la que presentaron los feriantes- que estamparon en una carta dirigida a la alcaldesa en la que reclaman todo: desde que no fueron avisados a tiempo del cambio, pasando por el hecho de que la zona es turística y con pocos garajes para guardar los autos, hasta que no contemplaron, por ejemplo, que en las cuadras afectadas hay dos clínicas médicas que reciben ambulancias. La mandaron el 10 de setiembre y, ante falta de novedades, insistieron vía mail por el Buzón Ciudadano de la intendencia, y el 10 de noviembre les contestaron, entre otras cosas, que las denuncias “no son ajenas a cualquiera de las restantes 140 ferias que actualmente funcionan por semana de martes a domingo en Montevideo”.



La molestia de los vecinos no es difícil de entender: “Ahora, los viernes no podemos sacar o guardar el auto, tenemos ruidos desde las cinco de la mañana, todo queda sucio e incluso ya hemos tenido algún robo porque la feria genera mucho movimiento”, resume Adrián.



Antía, que asumió hace nueve meses en el cargo -tras la muerte de Andrés Abt-, dice que está acostumbrada a estos reclamos, y que eran los mismos de los vecinos de Chucarro cuando tiempo atrás reclamaron que habían aguantado suficiente y que la feria debía tener otro destino. “¿Sabés lo que es que todos los días te reclamen que no se están cumpliendo los plazos, y que cuándo se muda la feria? Ahora todos ven la parte mala -continúa la alcaidesa-: los feriantes dicen que venden menos y los (nuevos) vecinos se quejan con razón, porque no es lo mejor del mundo tener una feria en la puerta de tu casa. Por eso es que existen los plazos para cambiarlas”.



Luego de la mudanza, agrega, también hubo comentarios, pero de los otros: gente de Chucarro agradeciendo la gestión.

Más diálogo.

En todo este tema intervienen muchos actores, y todos reconocen que la comunicación previa a las mudanzas de la feria no es la ideal. Por eso es que tanto Díaz como Carlos Varela, director de Promoción Económica de la intendencia, señalaron a El País que está en proceso la conformación de una mesa de diálogo para que se active previo a los traslados de los comerciantes, aunque Díaz aspira también a que sea una instancia para solucionar la feria de Masini.



“Es lo primero que vamos a intentar, para que todo el mundo quede conforme”, dice Díaz, y añade que confía en que justamente esta mesa evite problemas en las ferias que deberán mudarse el año próximo, algo que en algunos casos ya está decidido, especialmente en el municipio CH.



“Es algo que vamos a seguir haciendo; todos los años habrá traslados”, dijo Antía en ese sentido.



Por eso es que para Díaz es importante que, con esta instancia mediante, se prevean las mudanzas con tiempo así “nadie queda disconforme y no pase esto que ocurrió y que es muy fuerte”.