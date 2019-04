Estaciones de servicio piden quitar límite de pago en efectivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La próxima semana, integrantes de la Unión de Vendedores de Nafta se reunirán con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solicitar que se elimine el límite en el pago en efectivo durante el día en las estaciones de servicio. Actualmente solo se puede abonar $800.

"Pedimos que se acepte cualquier monto porque hemos constatado que igualmente los robos siguen", dijo a El País Daniel Añon, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta. Explicó, a su vez, que la medida complica a la gente, ya que suelen cargar nafta por más de $800. "Terminás teniendo que hacer un engaño y fraccionando el monto para que te puedan pagar todo en efectivo", dijo y agregó: "Cobrando $800 igual te roban, por lo que no vale la pena poner un límite. Si te quieren robar te van a robar igual, cobres lo que cobres", aseguró.

Sin embargo, se mostró de acuerdo con mantener la medida de no aceptar efectivo durante la noche. "En ese caso sí ha funcionado porque no han habido grandes robos, a excepción de las explosiones de cajeros que ya hace un tiempo que no ocurre. Por suerte parece que pasó de moda (esa modalidad delictiva)", dijo.

De acuerdo a un relevamiento que realizaron en 2018 durante 6 meses, constataron que 1 de cada 4 estaciones en el país había sido asaltada de noche, mientras que en Montevideo y el Área Metropolitana era 1 de cada 3. Por esa razón, pedirán también una entrevista con el Ministerio del Interior, para solicitar que las cámaras que hay en las estaciones, sean controladas en tiempo real por el ministerio.

Arancel.

El presiente de la Unión de Vendedores de Nafta, reclamó, a su vez, una solución "urgente" al alto costo que le significa a la estación el pago con tarjeta. "Se nos vaya una parte muy importante de los ingresos", se quejó. Dice que la cifra depende de lo que venda cada establecimiento, pero que en su caso "el arancel por el uso de la tarjeta significa el 50% de la utilidad líquida de la estación". "Es un socio que no pone nada y se lleva la mitad de la ganancia", dijo.

Según explicó, hace poco tiempo, el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, "se quejó de que le habían subido el arancel que tenían que era de 0,85%, cuando nosotros, que somos los que facturamos más en el mercado con tarjeta, pagamos un 1,38% y ni siquiera podemos descontar el IVA porque vendemos nafta", dijo. El objetivo de Añon es que las estaciones logren bajar el arancel, "en un principio", a un 0,85%. "Si lo puede tener Cutcsa para vender boletos, ¿por qué no lo podemos tener nosotros que vendemos muchísimo más?", se preguntó el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta.