La estación de trenes de Paso de los Toros se prepara para recibir la nueva planta de UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La estación de trenes de Paso de los Toros se apronta para la llegada de la nueva planta de celulosa a Uruguay. La empresa finlandesa UPM anunció que la nueva planta, que estará en Durazno, tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas de celulosa por año y requerirá una inversión de US$ 2.700 millones.

Parte de la inversión de UPM será de US$ 350 millones que irán para el puerto de Montevideo e instalaciones en Paso de los Toros, como por ejemplo la construcción de soluciones habitacionales.



El financiamiento de la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales y la restauración del vertedero en Paso de los Toros requerirán un desembolso de unos US$ 70 millones, según informó la empresa.



En Paso de los Toros, los vecinos se muestran interesados en saber más sobre la nueva obra.



En el marco de la conferencia de prensa en la que se realizó el anuncio de la instalación de la nueva planta, algunos ya estuvieron consultando cómo se debía hacer para aplicar a un trabajo en la empresa.



La confirmación de la construcción de una planta en el centro del país llevó esperanza a la zona. Parte de la población, sin embargo, no está muy contenta con la noticia y teme por los efectos y la contaminación que pueda llegar a causar. Tanto el gobierno uruguayo como UPM aseguran que se cumplirá con los monitoreos correspondientes para que no exista ningún tipo de peligro.