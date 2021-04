Esquiladores dicen que no llevaron la cepa P1 a España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Andrés Furtado tiene 52 años y es oriundo de Colonia Lavalleja, un pueblo ubicado 100 kilómetros al norte de la ciudad de Salto. Él integra un grupo de unos 30 esquiladores que viajaron a la región de Extremadura, España, y que salieron en varios medios de comunicación de ese país por supuestamente haber ocasionado un importante brote de COVID-19 en el lugar. Incluso se los acusó de haber llevado allí la cepa P1, de Brasil, la cual ya circula por varios departamentos del Uruguay.

Sin embargo, los uruguayos sostienen que esto no es verdad. “Lo que sí es real es que en el grupo de viaje no había nadie positivo, nos contagiamos acá cuando tuvimos contacto con el propietario de un establecimiento. Él tenía COVID-19 y por eso marchamos todos”, sostuvo Furtado a El País.



“Nosotros estamos muy bien de salud, el trato que estamos teniendo es muy bueno. Pasa la Policía a cada rato a ver si precisamos algo; vienen los enfermeros, se comunican y nos ponen todo a disposición. Es el primer mundo, el trato es muy bueno y eso nos da confianza de que vamos a estar todos bien”, añadió el uruguayo, quien viajó con uno de sus hermanos que tiene 42 años de edad.



El esquilador salteño sostuvo que todos los esquiladores uruguayos salieron del país con un test PCR negativo. “Es que era así o no nos dejaban salir del país. Ahora lo que nos resta es esperar y salir de esto. La tranquilidad que le podemos dar a nuestras familias es que estamos todos bien”, dijo.



Furtado señaló que, hasta fines del mes de abril, todos van a estar en cuarentena y que después van a ir a trabajar. “De esto vinimos, nosotros asumimos un compromiso con la gente de acá de España y lo vamos a cumplir. Esto sigue, están los animales para esquilar y tenemos que ir a trabajar como quedamos”. Juan Andrés manifestó que hay cerca de 500 esquiladores uruguayos en España y que estos son considerados de los “mejores por su compromiso y destreza”.