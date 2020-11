Estos esfuerzos "nos hacen bien a todos", dijo Larrañaga tras inaugurar plaza en ex -Comcar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de este martes se inauguró una plaza en la Unidad N° 4 "Santiago Vazquez" (ex Comcar), en el marco del Plan de Urbanización llevado adelante por la Intendencia de Montevideo, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el programa "Nada crece a la sombra".

"Creo que es la forma que tenemos de trabajar, con humanismo, con sentido práctico. Todos tenemos una misión para cumplir y todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante", dijo en su discurso el ministro del Interior Jorge Larrañaga y agregó: "Estas cosas, que son de cemento, quizás puedan ser chicas para el mundo, pero son grandes para nosotros en nuestra vida social y comunitaria".

El jerarca opinó que la construcción de la plaza, así como todas las iniciativas similares, "humanizan" y aseguró que este tipo de esfuerzos comunitarios "nos hacen bien a todos".

Por su parte, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, hizo referencia al trabajo entre el gobierno nacional y departamental que implicó un esfuerzo en conjunto para lograr la construcción de la plaza.

"La vida es caprichosa, quiso que esta fuera la última inauguración que me toca a mí y que justamente es una obra hecha por ustedes, en este lugar y está cargada de un simbolismo político, humano y obviamente personal inmenso", indicó el jefe comunal, quien dejará su cargo para que sea ocupado por la intendenta electa Carolina Cosse esta semana.

Di Candia indicó que además de la plaza se logró alumbrado y un plan de gestión de residuos adecuado. "Esto no es más que un barrio de Montevideo en el que viven 3.500 personas y al que visitan aproximadamente 1.000".

Jorge Camargo, director de Santiago Vázquez, indicó que la finalización de la plaza fue posible porque hubo un trabajo en conjunto. "Esto nos lleva a concluir que es posible un cambio si trabajamos todos orientados hacia el mismo objetivo", dijo en referencia a la colaboración de los gobiernos nacional y departamental.

"Espero que sepan y que se hayan dado cuenta que una nueva forma de encarar la vida es posible, y que si bien es cierto que no podemos olvidarnos las historias de vida que tiene cada uno ustedes, también se puede después de la privación de libertad cambiar de contexto. Tenemos que empezar por querer, por perder esa lógica del 'soy esto, soy lo otro'. Son personas, son responsables, esta obra se logró en cuatro meses. Yo no tengo conocimiento de obra, pero me parece que afuera puede demorar muchísimo más", agregó Camargo.

Junto con la plaza, este martes también se inauguró una fotogalería a cielo abierto coordinada por el Centro de Fotografía, con imágenes realizadas en cárceles de todo el país.