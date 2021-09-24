Entrega de tapabocas, audios y alcohol en gel: protocolo para la "Marcha por la Diversidad"

NUEVA EDICIÓN

"Se hará énfasis en sostener la distancia física", indicó la coordinadora y explicó que "la movilización tendrá un recorrido aproximadamente de 1.900 metros.

En la tarde de este viernes se realizará una nueva edición de la Marcha por la Diversidad que, al igual que ocurrió el año pasado, se hará por Libertador y no por 18 de Julio, como ocurría tradicionalmente. El cambio responde a que la avenida es más ancha y por lo tanto permite una mayor distancia entre las personas.

Esa es una de las decisiones que se tomaron en el marco del protocolo establecido para evitar al máximo los contagios de coronavirus, pero no fue la única. La Coordinadora de la Marcha por la Diversidad publicó a través de sus redes cuál es el protocolo que se seguirá durante la movilización.

Durante el desarrollo de la marcha, se hará entrega de tapabocas que fueron brindados por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Asimismo "las personas designadas para la brigada de autodefensa contarán con tapabocas al igual que aquellas que acompañen el recorrido sobre las chatas (vehículos)", agregaron.

Además se recordarán a través de audios las medidas de seguridad e higiene que deben seguirse, como el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento físico y el evitar compartir elementos como mate, bebidas o alimentos.

"Se hará énfasis en sostener la distancia física", indicó la coordinadora y explicó que "la movilización tendrá un recorrido aproximadamente de 1.900 metros, lo cual permite que las personas que asistan estén constantemente al aire libre durante la realización de la misma".

"Libertador se destaca por tener corrientes de aire que abarca todo su recorrido, generando una barrera natural para la disminución del agente biológico en el medio", agregó.

Con respecto a la denominada "brigada antidefensa", la coordinadora explicó que serán personas designadas e identificadas que tendrán como objetivo informar sobre las medidas, así como entregar y usar alcohol en gel durante toda la marcha.

Para la parte de la proclama, se pide el uso del tapabocas en todo momento con excepción de cuando se toma la palabra. Además solicitan mantener distancia de los micrófonos, así como una separación de dos metros entre el área de locución y el público.

"Durante la lectura hasta su finalización se repartirán tapabocas y alcohol en gel", agregaron.

El lunes de la semana pasada el Ministerio de Salud Pública (MSP) también emitió una serie de recomendaciones sanitarias para evitar contagios de coronavirus durante la marcha.

En ese caso se recomendó que asistan las personas con esquema de vacunación contra el COVID-19 completa (dos dosis más 15 días) y pidió que se extremen los cuidados, así como que se eviten las aglomeraciones. Además se aconsejó "evitar la concurrencia de las personas inmunodeprimidas".