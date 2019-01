Enrique Cerezo: “En Europa se juega más rápido”

El presidente del Aleti vino a Uruguay a participar del casamiento de Diego Godín, uno de los tres uruguayos que destacan en el club colchonero, y se tomó unos días para descansar en Punta del Este, que ha visitado varias veces, entre otras cosas como productor cinematográfico. En nuestro principal balneario fue entrevistado por El País y habló sobre las características de los jugadores y técnicos europeos y latinoamericanos.

-¿Qué lo trae a Punta del Este?



-No es la primera vez que vengo, he estado una diez o quince veces. Aquí organizamos los premios Platino hace dos años. Y hace muchos años solía venir con asiduidad al Festival de Cine. Este año nos ha traído la boda de Godín, y aprovechamos para venir un par de días.



-¿Qué tal estuvo la boda?



-Fantástica, muy bien. Vinieron los cuatro capitanes del equipo a acompañar a Diego. Y la verdad es que tuvimos una noche espléndida, fenomenal.



-¿Cómo ve a la selección uruguaya de fútbol?



-Uruguay siempre ha sido un país futbolísticamente importante, han salido grandes jugadores. Es un buen país para nacer y para que nazcan buenos futbolistas.

-En Uruguay los jugadores han reclamado por sus derechos de imagen en productos y campañas comerciales. ¿Cuál es la situación en España?



-En España hace muchísimos años que eso funciona. Aparte del contrato deportivo que tienen, hay contratos de imagen.



-¿Lucas Hernández va a seguir en el equipo?



-Hasta el día de hoy, que yo sepa sigue en el equipo.



-Él hizo algunos comentarios públicos sobre ofertas que habría recibido para ir a jugar a otros cuadros...



-Nosotros tenemos una gran ventaja y un gran problema: tenemos grandísimos jugadores y todo el mundo los quiere. Lucas Hernández es uno de ellos, pero de momento tiene un contrato con nosotros bastante largo y queremos que se quede a toda costa.

-¿Él está “atado” por ese contrato o lo podría rescindir?



-El contrato en España funciona de una manera diferente. Cada jugador tiene una cláusula económica de equis millones. Entonces, si viene un club y el jugador está dispuesto a pagar esa cláusula, se va.



-¿Y Simeone? Lleva varios años en la dirección, ¿hasta cuándo será el entrenador del Atlético?



-Ya son 8 o 9 años que está con nosotros y me gustaría que fueran muchos más.



-¿Qué le ha aportado al equipo?



-Una competitividad que antes no tenía y un sistema de juego magnífico, porque él sabe jugar al fútbol. Hay que saber jugar cuando hay que jugar y saber ganar cuando hay que ganar. Otra cosa que le ha aportado es que ha tenido una comunión perfecta con la afición, que ya la tenía cuando era jugador con nosotros, y todo eso junto ha hecho un cóctel maravilloso que nos ha dado diez títulos en los últimos diez años.



-¿Por qué cree que muchos equipos europeos eligen entrenadores de América? ¿Tienen algo especial o diferente?



-Normalmente cada club necesita de un entrenador; el problema es acertar. Nosotros con Diego hemos acertado plenamente. Primero porque su capacidad de trabajo y deportiva es extraordinaria, y porque es una persona excelente. Tenemos un trato con él de familia. Él tiene su equipo y su gente y más o menos es el que controla todo en la parte deportiva. A nosotros y a él nos parece perfecto. Y todos contentos.



-¿Qué diferencia hay entre fútbol europeo y sudamericano?



-Desde mi punto de vista el fútbol europeo se juega más rápido que el sudamericano. Pero eso no quiere decir nada; si se compara ahora y cómo se jugaba en 1950, la diferencia es bestial. Es un juego un poquito diferente, por eso al jugador sudamericano el primer año le cuesta trabajo entrar en el equipo, sobre todo al brasileño.

-¿Esto es por motivos técnicos o por un tema de la idiosincrasia y la alimentación de los jugadores?



-Es un tema de cambio, de adaptarse al nuevo juego, al nuevo sistema, a los nuevos compañeros. Hay jugadores que lo acusan las primeras temporadas y hay otros que no; pero normalmente se acusa. Cada maestro tiene su librillo, su forma de hacer y de pensar. Y la adaptación es un período muy importante de cada jugador, juegue donde juegue.



-Ha trascendido en la prensa argentina que el club tiene interés en la joven promesa Matías Zaracho. ¿Es así?



-La verdad es que no lo sé. Para ser sincero, no sé quién es. La verdad es que nosotros tenemos un secretario técnico fantástico que es quien contrata, y normalmente nos enteramos cuando dice: “Éste es el que hay que contratar” y cuál es el precio.



-Existe una posibilidad de que Uruguay y Argentina organicen en conjunto el Mundial 2030. ¿Le parece viable?



-Es algo importante, lo que pasa es que también depende de la capacidad económica de cada país. El próximo se va a jugar en Catar y el anterior fue en Rusia. Hoy día hacer un mundial es costosísimo. Si se tiene esa fortaleza económica, a mí me parecería fantástico que se hiciera aquí.

-¿Cómo ve a los uruguayos que están descollando en el mundo? Suárez, Cavani... en su club tiene a tres: Josema, Godín y Juan Manuel Sanabria, el último en incorporarse.



-Son tres excelentes jugadores y personas. Josema ya es una figura, pero va creciendo continuamente. Godín ha sido y seguirá siendo un baluarte importantísimo para nosotros durante mucho tiempo, porque todavía es joven. Nosotros no tenemos ningún delantero uruguayo, pero algún día podemos aspirar a tenerlo.



-¿Cómo observa el futuro de la selección española después de lo que se vio en el mundial?



-La selección española está trashumándose un poquito, ya no es la que ganó dos campeonatos europeos y un mundial seguidos. Los jugadores crecen, se hacen mayores. Tienen que venir nuevos y empezar una nueva planificación de la selección. Yo creo que hay un magnífico plantel de jugadores que son los que tienen que sustituir a los que realmente ya han salido, algunos porque han querido y otros porque los años no les permiten continuar. El sistema de renovación es bueno, muy positivo, y realmente los jugadores que están entrando son magníficos.

-¿Y a nivel directivo esa renovación también se está dando?



-Hubo elecciones, las ganó el señor (Luis) Rubiales. Salió presidente y lo tenemos que apoyar.



-¿Cómo afectaron a España los escándalos que hubo a nivel mundial por las denuncias de corrupción en la FIFA?



-Creo que fútbol está curado de muchas cosas de estas. Pero bueno, son caso de corrupción que se están investigando, todavía no han acusado a nadie ni han condenado a nadie que yo sepa. El fútbol continúa su marcha, cada país tiene su liga y su campeonato. Y yo creo que en el fondo lo que todos queremos es que nuestras selecciones estén en el mundial. Y si pueden, que lo ganen.