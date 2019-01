Joven encontró US$ 1.100 tirados en un cajero, los devolvió al banco y ahora buscan al dueño

¿Qué harías si te encontraras plata tirada, sin documentos, sin identificación? Muchas veces esta pregunta se ha repetido como un juego entre amigos, familiares o compañeros de trabajo porque la situación parece casi improbable. Pero este martes Natalia Escalante -una colombiana que reside en Uruguay- tuvo que afrontarla, informó Telenoche y confirmó El País.



Eran cerca de las 12 del mediodía cuando llegó al cajero del Banco República ubicado en Atlántida. Entró y casi de inmediato vio un fajo de billetes en el piso, cientos de dólares sin dueño, US$ 1.100 para ser exactos.



Los levantó y no lo dudó ni un segundo, el cajero estaba lleno y había una fila de personas esperando su turno: "¿Es de alguien esta plata?", preguntó Natalia que aunque es colombiana vive en Uruguay.



"Los que estaban en la cola me miraron y no me dijeron nada, ni que sí ni que no. Yo sentí que me miraban como diciendo 'qué boluda', como hablan acá los uruguayos", cuenta entre risas a El País.



El silencio lo tomó como una respuesta negativa y aunque le recomendaron llevar la plata a la Policía decidió que lo mejor era hablar con alguien del banco. "Estaba cerrado pero salió una persona, le conté lo que había pasado y le dejé la plata", explicó.

Natalia piensa que tal vez era de un hombre extranjero que vio contando billetes antes de entrar al banco, pero no está segura. "Yo lo vi contando plata y pensé 'este señor está contando ese dinero acá en vez de guardarlo', entonces yo pienso que podría ser de él porque no era una persona de Uruguay, y estaba contando dólares, pero capaz que no", indicó.



Dos horas después de haber dejado el dinero volvió al banco, le picaba la incertidumbre de saber si el dueño ya había encontrado su plata. "Hablé con el gerente que ya estaba al tanto y me dijo que habían revisado las cámaras y que efectivamente a un señor se le habían caído los US$ 1.100 y que lo estaban rastreando".



Identificar al dueño de los billetes sin embargo no era tan fácil, porque en las cámaras aparecía con gorro y lentes por lo tanto su cara estaba cubierta. Hasta donde Natalia está enterada todavía no han dado con él.



"Cuando los encontré los conté y exactos eran US$ 1.100 dólares, pero nunca jamás dudé en agarrarme por lo menos un dólar o cien, nada de eso. Siempre estuvo en mi mente devolverlos", dijo.



Con alegría asegura: "me siento contenta de haberlos devuelto, es más, creo que si me los hubiera quedado estaría como angustiada, entonces no".