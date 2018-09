Encontraron tarrina de combustible y GPS de pesquero desaparecido

En la mañana de este sábado se encontró cerca de Kiyú (San José) una tarrina de combustible perteneciente al pesquero desaparecido tres días atrás, según informó la Armada Nacional a través de un comunicado. Más tarde se halló, en la desembocadura del arroyo Mauricio, el GPS portátil que de la embarcación.



El dueño de la embarcación confirmó que los objetos eran del pesquero desaparecido.



Debido a estos hallazgos, las actividades en el área de búsqueda se concentraron en la desembocadura del arroyo Mauricio.



Participan de la búsqueda “el ROU 34 “Audaz”, embarcaciones de la Prefectura Nacional Naval, y las aeronaves O2-A Skymaster y el Beechcraft T34 de la Aviación Naval, estas últimas para cubrir la zona mar adentro, mientras que personal de la Sub Prefectura de Santiago Vázquez, y personal del Comando de Infantería de Marina cubren el rastrillaje de la zona costera”, detalla el comunicado.



En la tarde del miércoles la Sub Prefectura de Santiago Vázquez fue alertada de que el pesquero artesanal de bandera uruguaya “Luciana”, con dos tripulantes uruguayos mayores de edad a bordo, no había regresado a la hora estimada al puerto.