Encontraron muerto a un yacaré de casi dos metros en arroyo San Francisco en Paysandú

En las costas del arroyo San Francisco, en el departamento de Paysandú, encontraron muerto a un yacaré de aproximadamente 1.6 metros de largo con una herida de bala. Se sabe que en la zona hay por lo menos uno más de un tamaño mayor, informó El Telégrafo.

Un vecino consultado por el medio indicó que estos animales fueron vistos por primera vez hace aproximadamente ocho meses y explicó que no sabe cuántos son en total. "Yo vi uno chico como este y uno más grande, de unos dos metros", expresó.

"Desde ese momento se encontraron las redes de los pescadores rotas, con agujeros grandes que no eran causados por un tronco, y desde esa fecha empezaron a desaparecer los patos, que ahora ya no hay”, agregó.



El hombre relató que además hace un tiempo uno de los yacarés mordió el remo de un pescador que navegaba por el arroyo, si bien indicó que no sabe de ninguna persona o animal doméstico que haya sido lesionado.

Claudio Botero, integrante de la sección Herpetología del Museo Nacional de Historia Natural, había indicado a Montevideo Portal años atrás que "la presencia de yacarés en Uruguay es mucho más amplia de lo que se cree".

De hecho en un estudio que realizó en 2006, Botero comprobó que hay poblaciones de estos animales "en una herradura que va desde Paysandú hasta Rocha".

Según National Geographic las cabezas de los caimanes, como es su nombre científico, son más cortas y anchas que las de los cocodrilos y aunque en tierra son pesados y de paso lento, pueden atacar a sus presas desde el agua lanzándose a casi 50 kilómetros por hora