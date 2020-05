¿La emergencia sanitaria cambió la calidad del aire en Montevideo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El COVID-19 provocó una desaceleración de las ciudades y Montevideo no fue la excepción. Cerraron los centros educativos y parte de los locales comerciales bajaron la persiana. No obstante, no hubo "cambios significativos en las mediciones de calidad del aire" en la capital, según informó la Intendencia de Montevideo (IMM) este martes.

Luego de que el gobierno decretara la emergencia sanitaria, la rutina de muchos uruguayos sufrió un impacto. Pero, después de la Semana de Turismo hubo sectores, como la construcción, que retomaron sus actividades. El lunes 20 de abril se registró la mayor concentración de material particulado en lo que va del año, indicó el gobierno departamental.



¿Qué se entiende por material particulado? Son las "partículas sólidas o líquidas que, por su pequeño tamaño, permanecen suspendidas en el aire".



​En el comunicado la comuna dice que "la calidad del aire en Montevideo" fue "buena durante los primeros meses del año y continúa de esa manera". Además, explica que la concentración de material particulado está por debajo de los valores guía de la Organización Mundial de la Salud.



Por otra parte, destaca que "la calidad del aire depende de toda la actividad que se realiza en la ciudad —esto incluye a las industrias, los comercios, el transporte y también el modo en el que calefaccionamos nuestro hogar—". En la misma línea, también influyen "las condiciones meteorológicas" y, por lo tanto, "factores como la intensidad y dirección del viento también" afectan los resultados.