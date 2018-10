La embajada francesa será un museo de Páez Vilaró por el Patrimonio

"Tenés que conocer Casapueblo", fue el primer consejo turístico que recibió el embajador francés, Hugues Moret, al llegar a Uruguay. Tomó nota, y un mes después decidió hacer 120 km hacia el Este para visitar el museo y taller de Carlos Páez Vilaró.

El sol había caído hacía pocas horas cuando la delegación diplomática francesa comandada por Moret arribó a Casapueblo. Se perdieron el maravilloso atardecer con vista al mar, pero a cambio les permitieron visitar la casa y el atelier privado del artista.

"Era de noche, llovía mucho, hacía frío, pero abrí la puerta y quedé deslumbrado al ver los cuadros del pintor uruguayo. No conocía su obra y fue un shock de colores", describe el embajador francés.

Continuó el recorrido y apenas se cruzó a María Dezuliani, directora del Museo de Casapueblo, se animó a hacerle una propuesta, "¿por qué no exponemos las obras de Páez Vilaró en la embajada de Francia durante el Día del Patrimonio?"

Ella percibió la fascinación del francés y no dudó en aceptar la invitación. "Moret accedió al atelier privado, estuvo en contacto con sus pinceles, sus obras, y noté gran sensibilidad artística en él. Estaba conmo- vido y me sentí honrada de que quisiera difundir la obra de Páez Vilaró", comenta Dezuliani.

La idea se gestó al inicio del invierno, y la aventura tomó ruedo después de una próspera reunión con la viuda del difunto artista, Annette Deussen.

La ilusión se convirtió en realidad cuatro meses después: la exposición de Páez Vilaró tendrá lugar el 6 y 7 de octubre de 10:00 a 17:00 horas en el marco de la 24ª edición del Día del Patrimonio.

La embajada de Francia, más conocida como Casa Buxareo, había dejado de abrir sus puertas al público en 2012 por razones de seguridad. Este año se retomarán las visitas y se convertirá en una especie de museo en ambas jornadas.

"Me siento muy feliz de reabrir la embajada, pero sobre todo de exponer la hermosa obra de Páez Vilaró. Cuando visité Casapueblo imaginé inmediatamente que sus cuadros podrían exhibirse aquí".

Legado.

María Dezuliani y sus compañeros del Museo de Casapueblo embalaron las 21 obras que conforman la muestra con las "mismas fuerzas, ganas y compromiso que si la lleváramos a China".

La directora está feliz de que se compartan "los colores y la energía" de este maestro. Opina que la mejor forma de mantener vivo su legado cultural es difundiendo sus pinturas.

Sus obras viajaron a Montevideo por última vez en 2007 para una muestra en Sofitel dedicada al candombe. Esta exposición abarcará distintos períodos en la vida de Páez Vilaró.

Cada sector de la Casa Buxareo tendrá una temática: en la entrada estarán sus coloridos lienzos de candombe, en el hall habrá un tributo a la mujer, en el comedor y patio principal se exhibirán sus puertos.

También habrá un gran panel con las vivencias que lo vincularon a Francia, como su encuentro con Picasso en el Festival de Cannes, donde fue reconocido por su filme Batuk.

Cooperación infinita.

Hugues Moret aprovecha el almuerzo para pasear por las "hermosas librerías montevideanas" y los museos. Estuvo en el Gurvich, el Zorrilla y el Torres García. Tiene en el debe visitar el Estadio Centenario.

"Los actores económicos y políticos son muy importan- tes pero no se conoce bien un país si uno no se aproxima a su cultura".

El embajador trabaja para alimentar la amistad entre Francia y Uruguay en materia artística. Traerá una exposición de Pablo Picasso en marzo de 2019.

"El Museo de Artes Visuales y el de Picasso en París dialogan de forma muy estrecha para concretar esta muestra. Yo converso mucho con el actual director del Ballet Nacional del Sodre, Igor Yebra, porque quiero hacer algo en común con él para esta muestra".

Dijo estar "muy contento" de que La noche de los 12 años (Álvaro Brechner) se haya proyectado en el Festival de Biarritz, en Francia.

Opinó que es "un testimonio muy fuerte de un período muy dramático", y recomendó leer el libro Memorias del calabozo, de Huidobro y Rosencof, en el que se basa el filme.

La última vez que Moret visitó París conversó durante muchas horas con el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, y augura poder trabajar con él en futuros proyectos teatrales.

"La cooperación entre Uruguay y Francia es infinita", dijo.

Hermandad.

Moret vio todos los partidos que "la Celeste" jugó en Rusia 2018 y opinó que el Mundial fue "un gran momento de amistad deportiva", pese a que Uruguay cayó ante a Francia en cuartos de final.

"La embajada estaba un poco dividida, pero hay muchos puntos en común entre ambos equipos porque los jugadores se conocen".

El embajador tiene un proyecto entre manos: quiere acercar a Aldo Cauteruccio, chef de la Celeste, con el de la selección francesa "para que exista una aproximación gastronómica".

Ansía que se confirme la visita del futbolista francés Antoine Griezmann a Uruguay. "Vamos a tratar de hacerle un programa especial, pero diciembre está lejos y todavía tenemos muchas cosas que hacer".

EDICIÓN 2018.

Con buen tiempo y más de 1000 actividades

Más de 1.000 actividades se desarrollarán este Fin de Semana del Patrimonio en todo el país, en el que habitualmente se movilizan cientos de miles de personas para visitar museos y sitios históricos, que no siempre están abiertos al público o que tienen horarios de visita restringidos. También es una buena oportunidad para ver espectáculos gratuitos y participar de actividades específicas, que anualmente se organizan para este fin de semana de octubre.



El pronóstico del tiempo no podía ser más alentador: no se aguardan lluvias para ninguna de las dos jornadas, y se pronostican temperaturas máximas que llegarán a los 22 grados en el área metropolitana y que serán aún mayores en el norte del país.



El lema de este año es "Patrimonio y Diversidad Cultural, 70 años de la Declaración universal de los derechos humanos", con el objetivo de "vivir la celebración desde la diversidad cultural, reconocer el derecho que tiene todo grupo social y/o comunidad a preservar, guardar, enriquecer y reconocer su patrimonio cultural".



Mañana sábado, a las 11:00 horas, se hará el acto de apertura en Aceguá, departamento de Cerro Largo. Participarán autoridades nacionales, departamentales y de Aceguá Brasil. En tanto, el domingo en horas de la tarde se desarrollará el acto oficial de cierre de actividades en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.



La agenda completa de actividades se puede descargar en formato digital en www.patrimoniouruguay.gub.uy.



También puede consultarse en la aplicación Mapa MEC, que permite acceder a toda la información georreferenciada a nivel nacional.



Además, la guía impresa está disponible gratuitamente en la sede de la Comisión de Patrimonio (25 de Mayo 641), Ministerio de Educación y Cultura (Reconquista 535), sede IMPO (18 de Julio 1373) y sus agencias en todo el país, casas de la cultura de las intendencias departamentales, módulo de información turística de la Intendencia de Montevideo, municipios y módulos de información del Paseo Cultural de Ciudad Vieja.