"Un elefante blanco en Punta del Este": así ve el New York Times la Torre Trump en Uruguay

"Todo está parado". Así resumió Felipe Rozenmuter, quien compró un apartamento en la denominada Torre Trump (o Trump Tower como se la conoce en inglés), al diario estadounidense The New York Times al referirse a la situación en que está la construcción del edificio. "No hay nadie trabajando ahí, es un chiste", agregó.



En una nota publicada este domingo, se hace una puesta a punto de la situación de la estructura, que prometía ser una de las más grandes y lujosas de toda América Latina.

Según las últimas estimaciones la construcción terminará en 2020, lo que implica cuatro años de retraso sobre la fecha estipulada en un inicio. De todas maneras, las personas involucradas en el proyecto indicaron al medio que todavía no se sabe con seguridad cuándo se terminará y ni siquiera si realmente sucederá.



El proyecto avanza con pie de plomo y en parte se debe a que están trabajando menos de un cuarto de los trabajadores que se necesitan para que progrese en tiempo y forma. El atraso llevó a que muchos de los compradores ahora busquen vender sus unidades lo que, predijo el medio, podría llevar a que los precios bajen en un momento en que se necesita efectivo para continuar con los trabajos.

Al respecto, NYT informó que la desarrolladora y agencia inmobiliaria del proyecto en un inicio puso a la venta las propiedades en un entorno de US$ 7.000, lo que implicaba un 30% más del costo por las propiedades de lujo que compiten con las de la Torre Trump.



Los altos precios también desalentaron la demanda y como solución dos de las unidades grandes se dividieron en tres apartamentos individuales más baratos, aunque se perjudicó el factor "vista al mar" que era sello de la construcción.



Actualmente la torre está deshabitada.

Durante una conferencia de prensa en uno de sus viajes anuales, Eric Trump uno de los hijos del presidente estadounidense, aseguró que el 82% de las unidades en la torre estaban vendidas aunque las ventas solo recaudaron la mitad de lo esperado.



En esa visita, el hijo del mandatario también habló con El País y aseguró que la construcción se estaba realizando sin problemas, sin mencionar el retraso en la inauguración. "Desde mi punto de vista, como persona que está en la construcción de edificios, todo ha sido muy rápido", había expresado.



"Es un edificio muy grande, llevó mucho tiempo al comienzo. Las primeras unidades las vamos a entregar a fines de este año, estoy muy conforme con el desarrollo. No recuerdo que se haya dicho que la inauguración iba a ser en 2017", agregó.