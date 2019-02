Ejercitarse y divertirse en la arena y el agua

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Unión Triatlón de Uruguay anuncia para hoy un Gran Acuatlón en Kibon y playa Pocitos con pruebas en las disciplinas de pedestrismo y natación.

El costo varía en función de la modalidad: infantiles ($ 300), promocional para principiantes y jóvenes ($ 500), y competitivo para adultos ($ 500). Se abona en Red Pagos y no está permitido inscribirse el mismo día del evento.



El cupo máximo por prueba son 200 competidores y hay cinco categorías: niños de 5 a 7 años, de 8 y 9, de 10 y 11, promocional o competitivo.



Hoy continúan las jornadas recreativas que promueven la toma de consciencia respecto a la protección del ecosistema costero. La cita es en la playa del Cerro entre 9:00 y las 11:00, y mañana se realiza en Pocitos.



El martes estarán en Playa Zabala, el jueves en Playa Verde, y el fin de semana próximo en Malvín y Buceo.



Un grupo de talleristas aborda distintas problemáticas ambientales, como el cuidado de las dunas, o el tiempo que tardan residuos como el vidrio o el nailon en degradarse, a través de dinámicas lúdicas dirigidas a público de todas las edades.



La propuesta incluye dejar un mensaje en la arena que fomente costumbres sustentables, luego sacar una foto y subirla a las redes sociales con el hashtag #MontevideoVerano.



El próximo fin de semana se harán jornadas de paleta para todo público en la playa Buceo. Habrá cuatro canchas para practicar el deporte de forma mixta el sábado de 8:00 a 12:00, y de 16:00 a 19:00, y el domingo solo en la mañana.



La Intendencia de Montevideo organiza esta actividad gratuita para celebrar el aniversario número 266 del Buceo.



No se necesita previa inscripción para participar, se proporcionarán las paletas a quienes no lleven la propia, y habrá un instructor para facilitar la dinámica.