EE.UU. aumentó alerta por "criminalidad" en Uruguay y esto aconseja antes de viajar al país

Los estadounidenses que tengan pensado viajar a Uruguay deben tener "mayor precaución debido a la criminalidad". Así lo refleja el nuevo nivel de recomendación que el Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump emitió para sus habitantes y que fue divulgado este viernes por la Embajada de Estados Unidos en nuestro país.

Hasta hoy, Uruguay tenía un nivel de recomendación de nivel 1: tomar precauciones normales. Ahora es de nivel 2. El motivo del cambio, según el comunicado, es "para reflejar con mayor precisión las preocupaciones de seguridad debido a la criminalidad".

“Crímenes violentos como homicidios, robos armadas, robo de vehículos y rapiñas se han incrementado en todo el país y ocurren en áreas urbanas frecuentadas por personal de la embajada en Uruguay, tanto de día como de noche. Los criminales generalmente viajan de a dos en motocicletas para acercarse a sus víctimas y con un arma exigirle los efectos personales. Los criminales armados también tienen como objetivo supermercados, restaurantes, centros financieros y negocios pequeños, en los que personas inocentes son generalmente víctimas”, agrega el comunicado.

Estas son algunas de las recomendaciones que el gobierno estadounidense realiza a sus ciudadanos antes de viajar:



- Estar vigilante de los alrededores, especialmente cuando se viaja a puntos turísticos o áreas poco iluminadas.



- Llamar al 911 si se es testigo de un crimen en progreso. No resistirse a un robo o intentar detener uno en progreso.



- Estar vigilante al utilizar bancos o cajeros automáticos en horas de la noche o en zonas remotas. Los criminales generalmente atacan cajeros automáticos y negocios en las primeras horas de la mañana.



- No dejar objetos de valor en vehículos estacionados o a plena vista cuando se maneja.



- No revelar signos de riqueza, tales como utilizar joyas caras o relojes de alto valor.



- Revisar los planes de seguridad personales, así como en el lugar donde se reside



"Zonas rojas".

Además, el gobierno estadounidense presenta una lista de barrios de Montevideo a los que recomienda ir lo menos posible o directamente evitar:



40 Semanas

Bella Italia

Borro

Casavalle

Casabó

Cerro

Cerro Norte

Hipódromo

La Teja

Marconi

Malvín Norte

Tres Ombúes

Villa Española