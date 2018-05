EE.UU. presentó Informe de Religiosidad: esto dice el segmento que habla de Uruguay

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó hoy el Informe anual de Libertad Religiosa Internacional 2017.

En el segmento dedicado a Uruguay, se muestran datos sobre la libertad de culto de nuestro país y se mencionan casos puntuales como el de los atentados ocurridos el año pasado en monumentos o mensajes discriminatorios en redes sociales.

Esta parte del informe habla del hecho de que "desconocidos vandalizaron en dos oportunidades el Memorial del Holocausto en Montevideo con grafitis antisemitas" en el año pasado. Y destaca que "en ambas ocasiones, las autoridades locales eliminaron de inmediato los grafitis y condenaron el acto de vandalismo".

También se recuerda que "el 12 de mayo se publicaron mensajes antisemitas en línea luego de un partido de basketball en el que participó un equipo judío". Y respecto a este episodio señalan que "el Foro Interreligioso de Uruguay, que incluye representantes de distintos grupos religiosos y expresiones espirituales, continuó buscando promover el respeto por la diversidad religiosa y la tolerancia a través de mayores oportunidades de diálogo, para fortalecer las relaciones entre religiones y con miembros de la sociedad como medio para reducir las conductas de discriminación social".

El informe presentado esta mañana detalla que durante el 2017 "funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos se reunieron con representantes de varias instituciones de gobierno, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Honoraria Contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Forma de Discriminación del Ministerio de Educación y Cultura, para conversar sobre temas relacionados con la libertad de culto en Uruguay. Asimismo, se reunieron con líderes religiosos, entre ellos líderes de varios grupos religiosos minoritarios y miembros del Foro Interreligioso del Uruguay, para dialogar sobre temas de colaboración interreligiosa y conocer sus preocupaciones sobre temas relacionados con la fe (por ejemplo: medios legales para practicar libremente ritos funerarios musulmanes, vandalismo antisemita y diferencias entre el gobierno y organizaciones religiosas)".

También habla de los grupos religiosos minoritarios: informa que éstos "como bahaíes, umbandistas, budistas e hindúes, informaron que no hubo casos de discriminación o intolerancia religiosa por parte del gobierno. Sin embargo, continuaron afirmando que el gobierno demostró más interés en otros grupos religiosos, en particular grupos cristianos y judíos, y que no se promovieron casi oportunidades de diálogo directo con el gobierno sobre libertad de culto durante el año".



El gobierno estadounidense señala en el informe que según una encuesta realizada en 2014 por Pew Research Center, un 57 % de la población uruguaya se autoidentifica como cristiana (42 % católicos y 15 % protestantes), un 35 % de la población se considera religiosa, pero sin afiliación, y un 6 % eligió otra opción.

RELACIONADAS Uruguay tendrá su cementerio islámico By EL PAIS Uruguay tendrá su cementerio islámico Uruguay tendrá su cementerio islámico

Los grupos religiosos que representan en su conjunto menos de un 5 % de la población uruguaya incluyen a Testigos de Jehová, bahaíes, mormones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Evangélica Valdense, afroumbandistas (que combinan elementos del catolicismo con el animismo y creencias africanas e indígenas), budistas, miembros de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación del Mundo (Iglesia de la Unificación) y Brahma Kumaris.



Según la encuesta, 0,3 % de la población uruguaya es judía y 0,1 % hindú.



El informe aclara que aunque la encuesta de Pew Center de 2014 indica que el 0,1 % de la población se autoidentifica como musulmana, académicos expertos en religiones afirman que los musulmanes constituyen aproximadamente un 1 % de la población.

Lea el informe completo aquí.