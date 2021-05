Edil sanducero propone que se prohíba fumar en plazas, parques y paseos públicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como respuesta a la inquietud de varios vecinos de la ciudad, el edil nacionalista y presidente de la Junta Departamental de Paysandú, Braulio Álvarez, presentó un proyecto que establece que no se pueda fumar en espacios públicos destinados a la recreación de niños y a actividades deportivas.

“Varios vecinos han manifestado que llevan a un niño a una plaza y el niño termina siendo fumador pasivo, porque hay mayores fumando cerca de los juegos”, dijo Álvarez a El País. “Y no solo se genera una afectación a la salud, también una molestia por el olor nauseabundo que provoca el cigarro en quienes no fuman”, señaló.



Para el edil la “libertad de los fumadores está bien, pero los no fumadores no tienen por qué compartir el humo en un espacio público”. No se busca eliminar la posibilidad de fumar al aire libre, aclaró, pero sí delimitarla.

Además, Álvarez destacó que la pandemia ha transformado a las plazas y espacios destinados a la realización de deportes en un escape para muchos uruguayos. “Los gimnasios están cerrados, la gente sale a hacer ejercicio al aire libre y tiene un fumador al lado, o alguien consumiendo marihuana”, enfatizó.



Esta iniciativa, dijo el edil, no tiene antecedente en Uruguay, pero sí en algunas provincias de Argentina. “Es un proyecto que está en pañales, pero estamos dando los primeros pasos para esta discusión, que es importante”, afirmó.

Álvarez señaló también que le presentó el proyecto al intendente sanducero, Nicolás Olivera, quien le dio su apoyo.



“Cuando se planteó que no se podía fumar en espacios cerrados fue un escándalo y hoy en día está aceptado”, recordó el edil, y aspira a que ocurra lo mismo con su proyecto.

“Se trata entonces, de encontrar un punto de equilibrio y justicia entre quienes desean fumar y quienes no, pero sobre todo, se trata de un tema de salud no solo personal sino ambiental, procurando colocar a Paysandú como pionera en el desarrollo de políticas sustentables y amigables con el ambiente”, señala en la exposición de motivos.

El primer artículo del proyecto apunta: “Prohíbase fumar, sostener tabaco o cualquier otro tipo de sustancia encendida, cigarrillos electrónicos u otros sistemas de vapulación electrónica, en las plazas, parques, paseos públicos, en que haya áreas de juego para niños, areneros y lugares con circuitos aeróbicos y/o sectores para la práctica de deportes y recreación infantil, delimitados por la Intendencia Departamental, en adelante, como espacios públicos “libres de humo”.