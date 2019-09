El edificio sobre 18 de Julio que sufrió un incendio no tenía habilitación de Bomberos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al mediodía del jueves se produjo un incendio en un edificio en la intersección de 18 de Julio y Tacuarembó en el Centro de Montevideo. Una mujer que vivía sola falleció calcinada. “El edificio no tenía habilitación de Bomberos”, reveló Pablo Benitez, vocero de Bomberos, a Subrayado. A su vez, agregó que “posteriormente se trabajará con la empresa para que puedan contar con la habilitación”.



De acuerdo a las pericias realizadas hasta el momento se corroboró una explosión en el ambiente producto del calor que generó la liberación de un gas a presión. A su vez, Benitez dijo a El País que es posible que haya sido gas GLP ya que había dos garrafas en el apartamento. Además, explicó que aún no está determinado si la explosión fue previa o posterior al incendio.



Benítez recalcó en Subrayado que “las personas tienen que concientizarse de que los incendios pueden ocurrir en cualquier momento ya que solo basta con que se den las circunstancias”. A su vez, recordó que “la electricidad se debe utilizar con precauciones” y que, por ejemplo, no se deben “conectar demasiadas cosas en tomas corrientes” ni “utilizar conectores que no son los adecuados”.

El vocero de Bomberos también aclaró que “lo importante es que las personas tomen conciencia: utilizar los elementos de forma adecuada como indican los fabricantes y con instalaciones eléctricas en forma adecuada”.

Asimismo, dijo que en la mayor parte de los incendios hay una incidencia del factor humano, o sea que “son a causa de algo que hacen las personas, ya sea por no prevenirse, por descuidarse, por falta de conocimiento o simplemente por creer que no va a ocurrir un incendio”. Además, planteó que suele suceder que “la persona al conectar un enchufe o una estufa de forma inadecuada” ve que “saltan unas chispas o que se recalienta el enchufe”, pero como no ocurre el “incendio de manera inmediata, no se preocupa”. Pero, según explicó, “los materiales se van debilitando hasta que no resisten más y ahí sí puede ocurrir un incendio”.