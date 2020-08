Un "ecopunto" separa las aguas entre vecinos, alcaldía y la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un proyecto de ecocentro para un espacio público ubicado en Camino Carrasco y la Avenida María Luisa Saldún de Rodríguez ha generado conflicto entre los vecinos, el alcalde del Municipio E Agustín Lescano (PN) y la Intendencia de Montevideo. El principal problema es el espacio escogido por la comuna para desarrollar dicho espacio de acopio de residuos y denuncian no haber tenido oportunidad para el intercambio.

Entre los vecinos que se han movilizado para frenar la instalación están los propietarios del complejo Altos de Carrasco, que consta de 40 casas y está ubicado en el predio lindero al elegido para la instalación del ecocentro.



En una carta dirigida al secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, y al director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Sebastián Bajsa, los vecinos explican que su temor es que genere “polución a nivel biológico (roedores y pestes), a nivel de olores, a nivel sonoro y a nivel de tránsito de camiones de basura, carritos hurgadores y acopiadores espontáneos que los basurales atraen”.

Julián Valdés, presidente de la comisión del complejo, explicó a El País que toda la zona de las inmediaciones está concientizada al respecto y que iniciaron una campaña en el portal Change.org, que al momento de escribir esta nota estaba en las 4.000 firmas.



“Nosotros como vecinos linderos somos los más perjudicados, pero también están los centros de estudio y los comercios de un barrio en creciente desarrollo”, sostuvo Valdés. Y añadió: “El gran problema de todo esto es que no lo puedan sostener en el tiempo y ahí es donde todo se desbarranca y tenemos un basural”. Valdés menciona el caso del ecopunto del Cerro, que “no funcionó y terminó por el abandono”.

El alcalde Lescano, explicó que la zona ha sido caracterizada a nivel de planificación de la IMM para el desarrollo. “Hay muchos desarrolladores invirtiendo en la zona y entendemos que no está bueno cambiar las reglas de juego. Desde el Municipio se han planteado otros lugares y se nos ha dicho que no. Uno fue el Parque Rivera, también un espacio en Isla de Gaspar, que entendemos se está haciendo un gran trabajo para levantar la zona y por ende tampoco sería un lugar idóneo, pero otros espacios de esas dimensiones nuestro municipio no tiene”. Se planteó la posibilidad de crear un ecocentro en conjunto entre el Municipio E y el F, hacia la zona de la Usina Felipe Cardoso, pero no prosperó.



El problema entre la IMM y los vecinos del barrio comenzó en el año 2017, cuando el exintendente Daniel Martínez presentó un proyecto de características similares que se suspendió. Tres años después el gobierno departamental volvió a poner sobre la mesa esta iniciativa que forma parte de un proyecto mayor de instalar ecocentros en todos los municipios de Montevideo, siendo el E, el C y el CH los pilotos.



“El cambio del proyecto respecto a 2017 es a nivel del titulado. Habla de la recuperación de un espacio público con un padrón dividido en tres: el ecopunto, una plaza, y otra parte reservada a viviendas. De esos tres ítems el único con un proyecto para licitar es el ecopunto, entonces no nos da la seguridad de que mañana se cumpla con la totalidad de lo que están presentando”, afirmó Lescano, quien también habló de la falta de diálogo con la Intendencia.



Desde el Departamento de Desarrollo Ambiental respondieron para esta nota que en la presentación del proyecto se escucharon las inquietudes y que fueron aclaradas las características. Además, lamentaron que haya información incorrecta por parte del alcalde “a los y las vecinas”.



Andrés Rodríguez, uno de los propietarios de Altos de Carrasco, contó que acudió a la presentación el pasado miércoles. “Estamos indignados. Sentimos que van a hacer un experimento al lado de donde vivimos nosotros, que, como les repetí, es una cooperativa de viviendas. Nosotros somos gente que trabajamos 14 horas por día, somos laburantes. A algunos nos quedan 20 o 25 años para pagar al Hipotecario. Compramos de buena fe. La presentación la suspendieron sin darnos respuesta, con promesa de una próxima reunión que no se ha concretado”.