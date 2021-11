Dourado pidió "disculpas" a choferes de apps por tratarlos de ladrones e ilegales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"En mi calidad de gerente de la Gremial Única del Taxi quiero manifestar que en ocasión de mis declaraciones a la prensa el 13 (de octubre) he cometido un error en la elección de las palabras empleadas", comienza señalando Óscar Dourado en entrevista con Radio Monte Carlo.

Ese día Dourado de "piratas" a las apps de transporte, y también apuntó contra los trabajadores tras comparecer a la Comisión de Hacienda de Diputados ante la iniciativa de equiparar los beneficios entre taxis, remises y conductores de las aplicaciones de transporte.



"A los empleados ilegales de los coches de aplicación que quieran estar en planilla, aportar a BPS, tener aguinaldo y vacacional, que vengan a la Patronal del Taxi, que les vamos a dar trabajo digno, los vamos a hacer buenos conductores y no van a tener que robar para otros, como ellos roban para una empresa que está en Ámsterdam y no deja un mango acá en Uruguay", señaló en esa oportunidad.



Sobre estas y otras expresiones, sostuvo: "Pueden haber llevado a un malentendido de mis expresiones, las cuales jamás pretendieron ofender a trabajadores, ya que no son ilegales ni roban a nadie".



"Solo quise referirme a nuestra oposición por los planteos de las gremiales de transporte, por lo que reconozco humildemente mi error, sosteniendo que nunca fue en perjuicio de los trabajadores ni en la afección su fuente laboral que ofrezco mis disculpas a los que se hayan sentido ofendidos y a sus familias por mis dichos", aseguró el dirigente de la gremial del Taxi.



Con este mensaje, Dourado busca desactivar la denuncia por difamación e injurias que realizó un grupo de choferes de aplicaciones, nucleados en cuatro sindicatos, tras sus fuertes expresiones.



En diálogo con el mismo medio, el abogado de los denunciantes, Rodrigo Martínez, dijo que si bien las disculpas "son importantes", se busca que tome la "difusión necesaria para que tenga el mismo nivel que tuvo la ofensa". Mientras, aguardan "el nivel de discusión que pueda tener el pedido de disculpas" para "evaluar la aceptación de las mismas", aunque adelantó que espera alcanzar una "solución del conflicto".