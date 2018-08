Documental denuncia maltrato a caballos en mataderos uruguayos

Un documental realizado por las organizaciones Animal Welfare Foundation y For The Animals Uruguay denuncia el maltrato y la "crueldad" a los que son sometidos los caballos en los mataderos del país y de Argentina.

La investigación encubierta por parte de estas organizaciones fue realizada durante 2016 y 2017, aunque han venido estudiando la situación desde el año 2012. Durante ese tiempo lograron filmar varios establecimientos —tanto locales como de la vecina orilla— a donde son llevados los caballos antes de ser faenados.

El documental, llamado "El cruel negocio de la carne de caballo en Sudamérica", incluye imágenes que muestran el estado de los animales en varios frigoríficos, entre ellos dos de Uruguay, ubicados en el departamento de Canelones: muchos de ellos están desnutridos, otros tantos padecen heridas graves sin tratar, enfermedades crónicas o atrofias musculares y algunos mueren antes de ser sacrificados.

Todos ellos, según se denuncia en el documental, son mantenidos en condiciones precarias: hacinados, casi sin alimento y a la intemperie.

"Los caballos llegan en transportes inadecuados, generalmente para bovinos, lo que les provoca heridas tanto en el camino como a la hora de descender del vehículo; llegan lesionados o con heridas sin tratar y muchos están escuálidos y moribundos", explican en la filmación. Denuncian asimismo que varios animales son faenados con heridas infectadas y golpeados en las mangas antes de ser sacrificados.

"Todos estos puntos contravienen las normas y las leyes para la exportación de carne de caballo a la Unión Europea", dicen los animalistas. Las declaraciones son respaldadas por la doctora alemana Petra Ohnemus, especialista en caballos, quien aparece también en el documental y analiza en detalle las heridas de los animales.

Las declaraciones son respaldadas por la doctora alemana Petra Ohnemus, especialista en caballos, quien aparece también en el documental y analiza en detalle las heridas de los animales. "Hemos visto caballos con heridas muy graves, lo que indica que han tenido que soportar un dolor intenso por un período prolongado. El estrés producido por un dolor intenso puede ocasionar una insuficiencia orgánica o provocar una colitis (una inflamación del colon) tras lo cual sobreviene una muerte rápida", dijo la experta.

Casos en Uruguay.

Dos frigoríficos habilitados por la UE para exportar carne de caballo y que son investigados por la organización animalista desde 2012 "no han mejorado las condiciones en los últimos años", aseguran. "No hay refugio ante la intemperie, no hay atención para los caballos debilitados, ni auxilio veterinario ante el dolor o posibilidad de eutanasia", agregan.

Al ver una de las imágenes filmada por Animal Welfare Foundation, la doctora Ohnemus, describe de forma clara y detallada la lesión de uno de los caballos que espera ser sacrificado. "Se trata de una herida amplia, infectada, de mala apariencia, en la que posiblemente también esté expuesto el hueso. Esta herida debería ser tratada inmediatamente", dice. Un mes después, de acuerdo a las imágenes, la situación empeoró: "se observa atrofia muscular, una señal que la pata no se usa, por ende, no se ha curado la herida. Sin duda alguna este caballo debería haber sido sacrificado por compasión ya que su bienestar está comprometido", sostuvo la veterinaria.

De acuerdo al manual de bienestar animal, los caballos lesionados que se encuentran en los frigoríficos que exportan a la Unión Europea se deben tratar o sacrificar lo antes posible. Pero en la realidad, según dicen los creadores del documental, "los caballos son sometidos durante días y semanas al sufrimiento".

Jineteadas.

La investigación asegura también que hay incumplimientos en la trazabilidad de la carne. Los caballos que han perdido su aptitud para participar en jineteadas y raids, según comprobaron los autores del documental, se envían muchas veces a estos frigoríficos, pese a que en Europa se informa que la carne proveniente de Sudamérica sale de campos de pastoreo.

Animal Welfare Foundation asegura que se trata de una "red fraudulenta" de trazabilidad. Según el trabajo, las caravanas que supuestamente son garantía de su origen, son colocadas en los galpones por los empleados a pocos metros de ingresar al frigorífico.

Sin embargo, la ley establece que los caballos deben ser faenados solo si es posible comprobar su identidad, asegura la organización.