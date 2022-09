Diputado le vendió a otro una rifa de club de Treinta y Tres y ganó un auto cero kilómetro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La suerte me acompañó una vez por lo menos", lanzó con una sonrisa el diputado nacionalista Álvaro Viviano. El motivo del relato que registró el periodista Leonardo Sarro esta tarde en el Parlamento fue que el representante nacional ganó un auto cero kilómetro en una rifa del Club Atlético Huracán, del departamento de Treinta y Tres.

"¿Te ganaste un auto?", le pregunta el periodista al acercarse a Viviano mientras almorzaba el diputado. Entre risas, respondió: "Y bueno, me gané un auto, qué vamos a hacer. La suerte me acompañó una vez por lo menos".



"Me quieren matar todos porque todos los años compran las rifas. Según me dicen, de los 10 y pico de años que el diputado Iván Posada nos vende a todos la rifa del (Club Atlético) Huracán de Treinta y Tres es la primera vez que el premio vino al Parlamento, y lo traje yo. Ahora todos quieren un pedacito de él", agregó.



"Iván Posada en todas las reuniones de la comisión de Hacienda y Presupuesto le diría que el artículo número uno es la rifa del Huracán de Treinta y Tres", remarcó.



A continuación, Sarro le preguntó qué vehículo se ganó en la rifa, y retrucó: "Un Suzuki Alto, cero (kilómetro), vamo' arriba". El diputado agregó que no sabe si se quedará con el auto o lo venderá. "En realidad, estoy esperando que me confirme el premio", remató entre risas.